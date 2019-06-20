即巿股評 港股直擊 香港財經

港股近日因受一連串好消息催動呈現報復式反彈，本周已累升逾千點，直逼28500關。聯儲局公布會議紀錄，結果符合預期維持美息不變，並在最新聲明中刪除了對利率「保持耐性」的字眼，改為「密切關注」未來經濟前景及風險因素，若有需要才進一步決定採取適當措施，反映一連串不明朗因素已逐漸浮現，市場亦因此預期此為美聯儲將減息的一大暗示。

美聯儲議息結果符合外界預期，市場亦重新聚焦於環球經濟前景及中美G20峰會上的談判。近日特朗普連番釋放善意，上周先暫停對中國有關知識產權處理方式的起訴至12月31日，又在Twitter大放消息，似是在為自己競逐連任集會前夕做SHOW，尤其特朗普肆無忌憚地對股市作出評論，又喜歡將自己的政績與股市表現掛鈎，因此不排除此舉只是特朗普基於個人利益及考慮為出發點而已，故投資者不宜對現狀太過樂觀。

而特朗普經常反口覆舌，在談判未見實際方向及進展之下，大市一下子借消息炒上，如火箭般急升逾千點，投資者要小心提防大市在好消息「炒盡」之後，會再度向下調整，因此投資者宜逢高減磅，獲利後儲定子彈待大市回調後伺機入市。另外，投資者亦可觀望未來大市成交額，如果成交可維持千億水平，反映投資者信心逐漸回歸，市況有望改善。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗