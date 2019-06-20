港股直擊 即巿股評

摩根大通發表告，現為收集內險股良機，首選財險(02328)、國壽(02628)及平保(02318)。

報告指出，內地壽險股迄今跑贏恒指一成，因壽險公司產品整合，推動業務改善，不計平保，內險股估值更貼近過往低位。

摩通認為，現時值得收內險商，因險企銷售復甦，加上承保負面因素短期內已大部分反映，同時A股回購，也對股價有支持作用。

內險股中，摩通睇好財險、國壽及平保，並齊予「增持」評級，目標價分別為12.2元、41元及120元。

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