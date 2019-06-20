即巿股評 港股直擊

侵侵呢頭同習大大通完電話，令市場憧憬貿易戰好快可以結束，本來已經為大市注入一口威力巨大嘅強心針，但侵侵可能嫌唔夠多，再威脅要燉鮑爺冬菇，令聯儲局今次個議抹去對減息耐性一詞，為下半年聯儲局減息鋪路，除咗咁之外，歐央行行長亦暗示歐央行下半年或放水，更指侵侵先挑起貿易戰，如今更有可能導至貨幣戰爆發。不過市場唔理稍後會否爆發貨幣戰，只係集中焦點喺月底嘅G20峰會嘅特習會，以及歐美央行下半年放水，港股三日累積升逾千點。

恒指今早高開106點報28308點，之後升幅曾收窄至55點，見28258點半日低位，其後A股造好，港股回勇，半日最高升293點，高見28495點，為5月10日以嚟高位，亦逼近50日線及100日線嘅交匯點(28506點)，恒指中午報收28486點，升284點；國指半日升117點，報10881點。

重磅股主要靠友邦(01299)跟騰訊(00700)發功，半日分別升1.8%及1.6%，合共為恒指貢獻近百點升幅，兩股已佔去半日超過三分一升幅。而四大內銀股則升0.5%及1.2%，其他藍籌股普遍上升。

A股急升利好內險股及券商股，平保(02318)及中國太保(02601)分別升逾2%，國壽(02628)跟人保(01339)則齊齊升逾3%。此外內地券商股嘅升勢更厲害，普遍升逾4%。A股回升，對內險股及卷商股當然係好事，只係人民幣呢一刻雖然靠番穩，但歐央行行長講得出貨幣戰一燭即發，一旦人民幣匯價再度受壓，A股又係有得震，冇得瞓，屆時呢兩個板塊又可能打回原形。即使對後市睇法變得樂觀，仍要小心審慎行事。至於近日回勇嘅內地航空股，同樣係受惠人民幣短線走強，同樣道理，炒作呢個板塊，一樣要步步為營。

美國減息有幾逼切，美國嘅經濟前景就有幾暗淡，既然經濟前景唔樂觀，金價升至5年高位亦不無道理，黃金相關股份爆升。黃金走勢預期喺美國減息周期展開後，只有愈戰愈勇，與期畀反覆嘅油價，難炒嘅石油股所迷惑，倒不如多加留意黃金相關股份。

而阿Man一直睇好嘅物管股強勢依舊，之前推介嘅奧園健康(03662)半日升近半成，佳兆業物業(02168)更創新高，半日升逾5%。其他物管股全線向上，呢個板塊仍然可以安安樂樂坐定定。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)