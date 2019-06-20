港股直擊 即巿股評

聯儲局議息後維持利率不變，但刪「保持耐心」字眼，市場預期下月減息機會大，美元應聲跌變相撐起人民幣，推動中港股市造好，港股連升三日過千點後，今早曾升近三百點，逼近28500。

恒指高開106點，報28308，隨著人民幣造好，帶動中港股市造好，恒指最多曾升293點，高見28495，但50天線(28508點)及100天線(28507點)交界阻力大，港股累回順，但仍貼近高位收市。恒指半日收造28486，升284點或1.01%；國企指數收造10881，升117點或1.09%，大市成交498.94億元。

上證半日升2.6%，深成指中午漲2.7%。

藍籌股大致造好，騰訊(00700)、友邦(01299)及平保(02318)為領漲功臣，合力推高恒指140點，中午分別升1.6%、1.8%及2.8%；建行(00939)漲1.2%；滙控(00005)升0.3%；吉利(00175)為升幅最大藍籌，中午揚4.9%；出口股申洲(02313)及創科(00669)跑輸大市，半日分別跌1.5%和1%，為表現最曳首兩隻恒指成分股。

焦點板塊

內地券商股：A股急揚，券商股續有運行，華泰證券(06886)與信証(06030)分別升6.7%和5.1%，為升幅最大國指首兩隻成分股；海通證券(06837)也升4.4%；中金(03908)揚4.4%；中國銀河(06881)炒高7%；中信建投(06066)飆7.6%。

物業管理股：依然強勢，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)及佳兆業物業(02168)創新高，中午分別升3.6%、4.2%及5.6%；其他物管股亦飆升，奧埋健康(03662)揚4.9%；雅生活服務(03319)漲4.7%；綠城服務(02869)漲3%。

航空股：人民幣走強，航空股續造好，南航(01055)再飆6.6%；國航(00753)升3.8%；東航(00670)漲3.9%；國泰(00293)則升1.8%。

焦點股份

金蝶國際(00268)：半日逆市挫5.3%，成交達7.8億元。今早開市前有合共6000萬股，每股作價8.4元大手上板，比上日收市價9.19元，折讓8.6%，涉及金額5.04億元，傳主席徐少春減持。

信邦控股(01571)：預計中期淨利潤顯著下降，中午瀉17.1%，成交有897萬元。