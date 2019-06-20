即巿股評 港股直擊

大市反彈幅度較預期大，暫時突破4月中以來的下降通道。恒指正處成交量密集區，連5月17日高位28428短期阻力也升穿，現時接近50天線與100天線滙聚點(約28506)，14天RSI升至61.8，仍有條件升，但不排除是「假突破」，不宜高追指數相關產品。始終市場對月底的「習特會」不宜樂觀，特朗普隨時在見面前又擺姿態。

我今天準備定部署恒指熊，抽穿28506後，在接近28600點小注買入試水溫，(65738)收回價29800，距收回比率4.4%，槓桿比率17倍，今年10月底到期。

今早10時45分在公仔箱節目介紹昨日收市收本欄提及的TCL電子(1070)，乃「深港通」南向股份，公司建立了全球化生產體系布局，去年開始增加墨西哥及越南工廠產能，另外在波蘭、南美、印度等地均設有工廠，海外工廠產能足以覆蓋北美需求，相對其他競爭對手更好地規避貿易摩擦。

TCL去年LCD電視機銷售量達2861萬台，增長23.1%，超額完成調升後全年目標，再創歷史新高。去年TCL的全球市場佔有率超越南韓的LG，上升至第二位，僅次於三星。公司一年前由「TCL多媒體」正式更名為「TCL電子控股有限公司」後，積極轉型升級，透過收購進軍商用市場，又自主研發智能家居系統，特別在先進的量子點、Mini LED、8K等顯示技術，和人工智能技術(AI)，提升互聯網業務，令互聯網業務未來有望成為公司盈利之重要來源。

TCL財務狀況良好，負債水平極低。綜合券商預測，預測市盈率7.5倍，市賬率0.8倍，較中位數低0.6個標準差，預測息率近6厘。今早介紹時約3.65元，中午至3.78元，升4.4%，中線上望3.95至4元，跌穿3.48元止蝕。

上周四節目介紹的華泰證券(06886)今早一舉升穿13.5元之止賺位，連續兩日是表現最好國指成分股，大滿足！

羅崇博 (杜比)