即巿股評 港股直擊

噚日個市High到升6XX至7XX點，週線圖見恒指完成「V」型反彈，所以就膽粗粗執隻恒指Call(18847)出嚟；但可惜見到日線圖上恒指噚日高開低收兼呈「T星」；今日(10點6分)恒指再升多百零點，扯到日線圖上嘅SlowSTC(14,3)上到7X至8X水平，用輪證+週線圖唔係唔得，只係入口位要用日線圖嚟幫手，而見到呢個樣，(18847)可以坐多陣，唔駛落場住。

依家10點19分，恒指做緊28424點，升222點，升幅比今朝略為擴大少少。上文講過日線圖上嘅SlowSTC(14,3)開始踏入超買區，同步14RSI都見6字頭，而下方10天線(27541點)又好似一個兜咁兜返住個市向上，仲有喎，條10天線向上準備升穿條250天線(27648點)，而且即使今日係恒指第二日升穿保歷加通道頂脨 (28159點)，但保歷加通道口進一步拓寬，暗示條通道都好努力咁比位個市行；只係奇怪在頭頂上嘅50天線(28507點)同100天線(28507點)已經重疊，見50天線個勢頭向下，似會跌穿條100天線咁，但最終交唔交叉得到就真係唔知。

再睇埋恒指牛熊證街貨圖，噚日估過恒指急彈會引嚟唔少資金買貼熊/Put博掉頭，而今朝截至10點42分，恒指最高做過28460點計，熊證頭嗰兩層(28200型28299點，同埋28300至28399點)已經全數死亡，呢兩層加埋有相當於1246張期指，係呀，最貼價個層有769張期指，係最多新增嘅街貨一層，變相依家28400至28499點已經係最貼價熊證。留意返，高位個點數係28460點，換言之細拆嘅話呢part當中有60點嘅街貨係已經死咗，不過，對比下方第一梯隊牛證27700至27799點，始終大市同上方熊證距離較近，而且上方熊證嘅街貨最近嗰四層都有3XX至5XX張，絕不失禮。

衡量過大市走勢同恒指牛熊證街貨圖之下，恒指似乎上行嘅機會較大，不過升幅肯定唔會好似噚日咁上，反正噚日食得咁肥，恒指牛(60845)，收回價27718點，槓桿比率約43倍兼換股比率10000(敏感度高)，day trade諗得過。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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