港股直擊 即巿股評

港股三日累漲過千點，短期或在28200點水平好淡爭持，投資者繼續關注中美貿易談判前景。

承接周二美股急升，隔晚美股小幅收高，連升三日。道指收市升38點或0.15%報26504點，標普500漲0.3%報2926點，納指漲0.42%報7987點。聯儲局按兵不動，放棄「耐心」措辭，為減息敞開大門，議息公布後美股向上。聯合健康收漲1.8%，領漲道指。力拓收跌3.7%，下調全年鐵礦石產量預期。

美國大型科技股收盤漲跌不一，蘋果跌0.3%，亞馬遜漲0.4%，Netflix漲1.8%，Facebook跌0.5%，微軟漲0.4%。中概股方面，京東漲1.4%，百度漲0.7%；蔚來汽車漲8.7%；歡聚時代挫8%。

FOMC結束為期兩天的政策會議。聯儲局維持聯邦基金利率在2.25%-2.50%不變，符合預期。政策聲明中刪除了關於他們在判斷下一步利率行動時將「保持耐心」的措辭。另外，聲明又承認通脹率「低於」聯儲局2%的目標。在對今年總體通脹率的預測中，官員們將這一預期從3月份的1.8%下調至1.5%。

在隨後舉行的新聞發佈會上，聯儲局主席鮑威爾表示，首要目標是維持經濟擴張；對FOMC聲明作出重大調整；強調FOMC將密切關注數據。如有必要，準備好運用工具來支持經濟擴張。鮑威爾表示，尚未真正討論未來減息的規模；減息將取決於未來的數據和風險前景。

聯儲局點陣圖顯示官員對前景展望存在分歧，8名官員預計2019年將減息；另有8名委員預計年內維持利率不變，1名預計加息一次。

利率期貨則顯示，市場估計聯儲局在下月的議息會議減息的機會達到百分百，今年內減息兩次的機會率達到三成四，更有近四成的機會率會減息三次。

美滙指數跌0.4%報97.26，創近一周新低。

中美貿易方面，美國貿易代表萊特希澤表示，他將與中國貿易談判代表劉鶴會晤，為本月晚些時候兩國首腦的重要會談做準備。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.82元，較本港收市低0.33元；昨日急升4%的騰訊(00700)，其ADR收報349.38元，高2.18元；國壽(02628)ADR收報18.73元，低3仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.99元，低3仙；中石油(00857)ADR收報4.31元，低6仙；中石化(00386)ADR收報5.21元，低3仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.72元，低3仙；聯通(00762)ADR收報8.54元，高4仙；中電信(00728)ADR收報3.9元，無升跌。

ADR港股比例指數報28201，較周三恒指收市持平。即月恒指夜期收市報28257點，升111點，高水55點，合約成交26776張。恒指昨日高開726點，報28224，已是全日高位所在，收報28202，大升703點或2.56%，成交過千億為本月以來最高。

焦點股份

小米集團(01810)：公布以每股9.76元至9.8元，回購509.78萬股B類股份，涉資近5000萬元。統計顯示，這是小米6月來第10次回購。本年累計回購股份佔已發行股份總數0.31%。

中國平安(02318)：昨日公布以每股83.5元(人民幣‧下同)至84.4元，合共回購1300.35萬股A股，涉及總額10.91億元。公司自4月30披露回購計劃後，本周二進行首次A股回購，以2.82億元合共回購約350.37萬股A股。

金源米業(00677)：預期截至3月底止，全年盈利將大幅下降，主要由於期內缺少出售附屬公司及分享聯營公司的溢利；另外食米業務收益及毛利率減少。

耀才證券(01428)：公布截至3月底止全年盈利4.41億元，按年跌14.9%；派末期息每股7.8仙。

今日有多家公司公布全年業績，當中以莎莎(00178)、維他奶(00345)、互太紡織(01382)較受市場關注。

恒生中國企業(02828)今日除息1.6元。