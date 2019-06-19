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今日 18:29 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨沽逾3億元 仍掃工行 建行轉淨走

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中美領導人突拍板在G20會面，市場憧憬中美貿易戰有望緩和，恒指更連升三日，累飆1083點或4%，重上250天牛熊線(27658點)，成交過千億元。

不過，北水由入轉走，由昨日淨入25億元，轉至淨出3.05億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

工行(01398)仍獲內地資金追捧，全日錄3.03億元淨入，但連續多日獲追買的建行(00939)全日則錄1.23億元淨走。

今日第二多淨入個股是國壽(02628)，全日有1.81億元淨買，平保(02318)也錄9384萬元流入；大和認為中資券商股首選的中信証券(06030)，全日有6385萬元淨買，但新華保險(01336)則有8040萬元淨走。

騰訊(00700)全日也錄1.5億元淨買，中興(00763)則錄3950萬元流入，今日升幅最大藍籌舜宇(02382)，則有1.01億元淨沽。

藥明生物(02269)遭大股東折讓半成配股，反而錄得9941萬元淨入。人民幣回升，金沙(01928)及國航(00753)分別有7373和3224萬元淨入。

不過，萬洲(00288)今早大幅高開12%，收升5.3%，全日有2.21億元淨走，為北水淨沽最多個股；吉利(00175)則有1.72億元淨走；融創(01918)也錄1.02億元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、萬洲、舜宇、工行、建行、國壽、吉利、新華保險、融創及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中興、舜宇、信証、藥明生物、工行、金沙、新華、萬洲及國航。

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