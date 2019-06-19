港股直擊 即巿股評

國家主席習近平與美國總統特朗普，突拍板雙方在G20會面，市場憧憬中美貿易戰有望緩和，加上歐洲央行行長德拉吉放鴿，港股跟隨美股亢奮，恒指更連升三日，累飆1083點或4%，重上250天牛熊線(27658點)。

恒指高開726點，報28224，開市已踢穿250天線，但已是全日高位所在，投資者趁高位獲利，大市升幅曾收窄至523點，低見28022。不過低位又有買盤吸納，大市升幅再度擴大，中午升651點。午後大部分時間在28100點穿梭，但U盤再度走高，最終恒指收造28202，大升703點或2.56%，但全日波幅只得202點，而大市上升股份有67%，下跌股份則有33%。

國企指數收報10764，升257點或2.45%，亦連升第三日，累漲344點或3.3%。

大市成交額大幅增加至1051.5億元，為5月28日以來最高。

即月期指收報28146，大升702點，低水56點，成交有18.64萬張。

內地股市造好，惟高開低走，上證今早曾升2.19%，收市只升0.96%，深成指也一度抽升3.18%，但收市只漲1.38%。

藍籌股只得神華(01088)下跌，餘下全線造好。友邦(01299)及騰訊(00700)再度成為升市功臣，全日分別升4.3%和4%，合力拉起恒指225點；港交所(00388)漲2.5%；建行(00939)升1.8%；平保(02318)升3.6%；萬洲(00288)今早大幅高開12%，收升5.3%；神華收跌0.5%。

焦點板塊

券商股：大和認為中資券商股強者愈強，給予行業前景「正面」，首選中信証券(06030)，券商股獲炒起，國指成分股首三隻升幅最勁更是華泰證券(06886)、信証及海通(06837)，全日分別抽升7.9%、6.4%及5.9%；中金(03908)則急揚6.1%；廣發証券(01776)升4%；大和雖降評級和目標價的中國銀河(06881)、中信建投(06066)和招商證券(06099)，但股價也分別升3.8%、4.3%及1.5%。

手機股：舜宇(02382)在投資者日維持今年指引，對業務增長具信心，股價今日勁升一成，為表現最好藍籌；瑞聲(02018)揚4.5%；比亞迪電子(00285)飆升8.2%；通達(00698)升3.3%；高偉電子(01415)急揚6.5%；丘鈦(01478)炒高7.4%；鴻騰(06088)升3.3%；雷蛇(01337)大升一成；小米(01810)則升2.2%。

航空股：人民幣離岸價一度收復6.9兌一美元關口，對人幣變動敏感的內地航空股即起飛，東航(00670)急揚8%；南航(01055)飆升5.8%；國航(00753)則抽高8.3%；國泰(00293)則漲2.2%。

焦點股份

藥明生物(02269)：遭大股東折讓半成配股套現38億，今早配股上板，全日逆市跌2.9%，成交有50.9億元。

日照港裕廊(06117)：首日掛牌，全日收造4元，比招股價1.5元高1.7倍，最高及最低分別為5.51和1.56元，不計手續費，每手勁賺5000元。其母公司A股上市的日照港(600017.SH)，全日升停，收造3.34元人民幣，大升9.9%。

鐵貨(01029)：內地鐵礦石期貨今早突破800元人民幣大關，鐵貨大幅反彈，最高見過0.229元，急彈10.6%，全日仍飆8.2%，成交金額3710萬元。