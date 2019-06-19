即巿股評 港股直擊

又係Twitter，侵侵嘅Twitter帖文再一次發揮威力，佢話同習大大講咗個電話，仲已約好下星期喺G20峰會見面，「特習會」令市場重燃中美貿易談判達成協議嘅希望。另一方面，侵侵又曲線向聯儲局施壓，藉此可盡早落實減息。兩大因素利好帶動美股再顯著上升，更推動港股今早大幅反彈，不僅成功升越250日線(27658點)，更收復二萬八大關。

恒指高開726點，報28224點，不過始終裂口上升惹嚟部份投資者高位獲利，大市升幅收窄至523點，升幅收窄至523點，低見28022點，但仍守住二萬八關，而在接近二萬關口，再見買盤收集，支持恒指再擴大升幅至逾600點，目前喺28100水平穿梭，中午恒指報收28150點，升651點；國指則報收10756點，升248點。半日成交有所回升至639.95億元，幾乎已及早幾日不足七百億嘅全日成交額。

五大重磅藍籌股全力推高大市，騰訊(00700)半日升3.6%，報346.2元，終能突破近日阻力340元，家下呢個阻力因變為支持，留意想參與炒作勝訊嘅缸邊友，可以用番呢個位嚟做炒作止蝕。而友邦(01299)、平保(02318)、建行(00939)及大笨象(00005)分別升3.7%、3.6%、2%及1.7%，五股合共佔去半日過半升幅。

至於之前最受貿易戰影響嘅手機設備股，喺貿易戰問題有望解決希望重燃下，全部再獲資金追捧。舜宇(02382)勁升8%，其他手設股閒閒地升半成以上。舜宇一向係手設股中阿Man最睇好嘅，如今舜宇亦有機會翻身，暫時80元有些少阻力，不過只要市況能扭轉之前嘅劣勢，舜宇股價仍有機會向住85元進發。除咗手設股之外，券商股亦係另一個受追捧板塊，當中升勢最勁嘅係華泰證券(06886)，亦係阿Man一直認為板塊中較有份量嘅領頭羊。

至於對人民幣較敏感嘅航空股，今日亦反彈，不過同樣受惠人民幣貶值壓力紓緩嘅內房股亦見利好，只係今日唔少股份都見高位後回落，技術走勢上都出咗枝陰燭，完全唔講得上係好走勢，要追貨入場都係小心為上。

總括嚟講侵侵為人係點，大家心照不宣，反覆無常嘅佢，特習會前後有冇搞作真係有水晶球都未必知。總之一日未落實簽署協議，變數仍存，呢啲時勢只能且戰且走，步步為營。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)