港股直擊 即巿股評

國家主席習近平與美國總統特朗普，計劃在下周的二十國集團(G20)峰會見面，加上歐洲央行行長德拉吉放鴿，隔晚美股抽升，帶挈港股今早曾飆逾七百點，重上250天牛熊線(27658點)。

恒指高開726點或2.6%，報28224，一舉升穿250天線，但投資者趁高位獲利，大市升幅曾收窄至523點，低見28022。不過低位又有買盤收集，大市升幅擴至逾六百點，在28100附近穿梭。最終恒指中午報28150點，升651點或2.37%，國企指數半日收報10756，升248點或2.37%，大市成交額636.95億元。

上證半日升1.5%，深成指中午走高2.25%。

藍籌股僅神華(01088)及電能(00006)下跌，其他全線造好。友邦(01299)升3.7%；騰訊(00700)揚3.7%；港交所(00388)漲2.4%；建行(00939)升2%；平保(02318)升3.6%；但神華及電能分跌0.2%及0.1%。

焦點板塊

券商股：內地股市抽升，連帶內地券商股亦抽高。華泰證券(06886)為表現最叻國指成分股，半日飆升9.4%；海通證券(06837)揚7%；中信証券(06030)走高7.3%；廣發証券(01776)升4.7%；中國銀河(06881)揚5.6%；中金(03908)抽升8%。

手機股；憧憬中美貿易戰有望解決，費城半導體指數隔晚反彈4.3%，連帶手機股亦抽上。舜宇(02382)飆8.2%，為升幅最大藍籌；瑞聲(02018)揚4.4%；比亞迪電子(00285)飆升7.4%；通達(00698)升3.3%；高偉電子(01415)漲4.3%；鴻騰(06088)升2.7%。

航空股：人民幣離岸價一度收復6.9兌一美元關口，對人幣變動敏感的內地航空股即起飛，東航(00670)揚8.5%；南航(01055)炒高8%；國航(00753)則抽高8.3%；國泰(00293)則漲1.8%。

焦點股份

藥明生物(02269)：遭大股東配股套現，今早配股上板，半日逆市跌2.1%，成交有46.2億元，為今早成交最多個股。

鐵貨(01029)：內地鐵礦石期貨今早突破800元人民幣大關，鐵貨大幅反彈，最高見過0.228元，急彈10.1%，半日飆8.2%，成交金額2460萬元。