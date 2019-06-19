即巿股評 港股直擊

噚日喺[下半part]再推牛證，為嘅就係恒指上破咗個「三角形」，咁明顯嘅破位係好事，不過因同時見到頭頂有機會出「死亡交叉」，所以揀隻收回價26808點嘅恒指牛(69983)出嚟，又未至於好遠嘅(用噚日個市況嚟睇呀)，安全啲好嘛。等到下半場臨收市前半個鐘到，先等到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣位，按3點35分至收市呢段時間(69983)高低位做過$0.064/$0.062計，平均買入價就係$0.063。

正當有啲擔心隻牛證嘅時候(說實話真係唔係咁鍾意過夜坐貨)，誰不知噚日喺屋企做緊低頭族時收到台嘅message：美國總統特朗普與國家主席習近平電話交談，憧憬G20會議期間雙方會面，美股道指升逾300點。9秒9應機之後再出埋個push，咁就可以安安落落咁去刷牙再上床抖，道指都升到咁囉，心諗第二日恒指仲唔借機抽上去？手執牛證嘅又點會唔瞓得冧？(如果成件事相反就大獲，咁我諗你哋都明白點解我咁怕、甚至係憎過夜坐貨啦)

今朝恒指開市升726點，報28224點；依家9點53分，升幅收窄至560點，做緊28059點，(69983)賺幾多？唔駛計啦，總之呢啲鐘數見好即收就得啦。

依家10點正，恒指升幅比今朝開市少咗，所以日線圖上呈一粒實心嘅陽燭。呢一下子爆升除咗彈返上條250天線(27658點)之外，誓估唔到噚日講嘅「一步到位」就真係到咗，但係大市同時彈穿埋條保歷加通道頂(27927點)，即使依家保歷加通道口拓闊，但係最終結果只有兩個：1. 保歷加通道口拓闊嘅幅度同速度要快過個市嘅升幅，咁條保歷加通道先至可以包得住恒指依家嘅升勢；2. 個市一彈即散無下文，咁粒燭先至可跌返落去條保歷加通道裡面。

如果按恒指牛熊證街貨圖睇，照常理諗，應該會有唔少資金趁大市急彈嘅時候入貼價熊，博呢個只係彈散市；換言之依家見到熊證最貼價嘅28200至28299點熊證，嗰324張期指應該有一部份收隊(因為真係太貼，按依家10點6分恒指最高做過28224點計，呢一層根本就係中流彈)，估計就算資金博大市掉頭都會揀28300至28399點，或者28400至28499點，呢兩層暫時分別有334同418張期指，唔好睇少嗰418張期指呀，咁睇已經係重貨啦。

至於下方牛證最貼價係27200至27299點，同現價有逾800點差距，不過又真係有啲奇怪，何解咁少街貨嘅？唔通噚日無乜人買個市升？Oh, Really？不過真心唔好依家走嚟追，以依家恒指個市況睇，高開低收兼穿保歷加頂，你想個市點行？過咗朝早呢一浸先至再算吧！

喺呢個位想講兩句題外話：相信大家都知道呢排香港社會氣氛好差好差，大家係咩政治立場/背景都好，如果今日真係因為個市大幅抽升而賺到一筆嘅話(說實話隻(69983)喺依家9點58分有八成幾嘅升幅，一開市就殺六層熊證，係呀，又係「六條行車線」咁殺出嚟呀，不過今次同上次唔同，上次係要慢慢殺，今次一嚟就殺)，希望大家可以喺呢筆賺幅當中攞少少/你覺得合理嘅錢出嚟做捐款，至於捐去邊就大家隨心啦，只係想大家賺錢嘅同時都可以幫吓身邊嘅人，又或者當發財立品囉；講錯嘅你就當我無講過啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#