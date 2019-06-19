即巿股評 港股直擊

行政長官林鄭月娥上周六（15日）宣布暫緩《逃犯條例》修訂工作，但翌日仍有打破6月9日紀錄的民眾參與反修例遊行示威，而政府隨即於當晚約8時發布聲明回應遊行表示，行政長官承認由於政府（在修例）工作上的不足，令社會出現很大矛盾和紛爭，令市民失望和痛心，行政長官為此向市民致歉，並承諾會以最有誠意、最謙卑的態度接受批評，加以改進，為廣大市民服務。聲明又指出，考慮到社會有強烈不同意見，政府已停止立法會修訂《逃犯條例》的工作，希望讓社會盡快回復平靜，和避免任何人受到傷害，重申沒有重啓修例程序的時間表。不止一位政界人士分析，政府明言沒有重啓修例程序時間表，已等同於「撤回」修例。

行政長官在推行（「推銷」）政策上發文正式向市民道歉，實屬前所未有的「創舉」；此外，警務處處長盧偉聰就上周三把港島金鐘的衝突定性為「暴動」澄清，大部分參與當天的公眾活動都是和平示威者，「我說的暴動，是有些人干犯暴動的罪，…其他示威人士如果沒有參加過任何暴力的行為，他們不用擔心會觸犯暴動罪。」特首林鄭又在昨日下午4時召開的記者會，向每一位香港市民真誠道歉，表示「衷心希望香港經歷今次事件，社會裂痕盡快修補」，並承諾若未能將紛爭處理好，絕不貿然重啓修例立法程序。港府一再就修例「補鑊」，相信可以有效為市民的不滿情緒降溫，並淡化對港股的負面影響。

事實上，港股亦早已discount「修例政治風波」，恒指上周四、金鐘「暴動事件」翌日早段曾急跌483點至26825水平，但最終以27294點的全日高位收市，10天線失而復得。之後兩個交易日，恒指都在10天線上下爭持，到昨天又明顯突破10天線（27243點），收報27498，升271點或1%。

值得注意的是，EJFQ用戶會發現，6月17日周一收市後，恒指TrendWatch已由上升變成下降通道。原因是TrendWatch通道是通過預設電腦程式計算而成。TrendWatch系統計及5月初的中美貿易談判破裂、本月底日本大阪G20峰會的「習特會」未落實，加上近期「修例風波」的內外負面消息對恒指的壓力，確認恒指自4月中旬已進入TrendWatch下降通道；亦即是說，相關負面消息都在TrendWatch一張圖盡數顯現出來。

有趣的是，雖然TrendWatch通道已由上升轉為下跌，恒指10天線早在6月6日開始扭轉了持續逾一個月的跌勢，截至昨天收市，只差20點就升穿仍在緩緩下跌的20天線。本欄曾經不止一次講過，10天線升穿/跌穿20天線，是確認恒指短線見底/見頂的可靠訊號，老徐就是博港股「輪到好消息沖喜」，以及估計10天線和20天線快將換位，上周一已買入27076點的即月期指（見6月12日「搏拳實錄」）。

如無意外，恒指10天線今日（周三）便會升穿20天線，老徐打算short貼價的即月put，同時long價外的即月或7月call，博恒指進一步反彈。

老徐