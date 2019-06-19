港股直擊 即巿股評

中美重啟貿易會談，為兩國元首下星期會面作準備。美股大升，港股預託證券(ADR)預示今早急升約四百點，料恒指10天線將升穿20天線形成所謂的短線「黃金交叉」。

美股連升兩日，隔晚道指及納指升超過1%；標普500指數升近1%。中美貿易戰再現曙光，兩國元首將在月底20國集團峰會會面，重啟貿易談判，加上美國聯儲局開始舉行一連兩日的議息會議，明日本港時間凌晨約2點會有議息結果，外界普遍預計會維持利率不變，但同時為今年稍後時間減息作準備。歐洲央行率先表示，有需要時將採取額外刺激經濟措施，包括減息或購買資產，言論強化了全球各大央行實行寬鬆貨幣政策的預期，增加投資者對美國今年減息的信心，利好股市氣氛。

道指最多升414點，收報26465點，升353點或1.35%；納指最多升160點，高見8005點；但8000點關得而復失，收報7953點，升108點或1.39%。標普500指數迫近紀錄高位，收報2917點，升幅0.97%。標普500指數本月至今已上升6%，距離5月初創下的歷史高位僅低約1%。

央視報道，國家主席習近平昨日應約與美國總統特朗普通電話。習近平指出，近一段時間來，中美關係遇到一些困難，這不符合雙方利益。中美合則兩利、鬥則俱傷。雙方應該按照達成的共識，在相互尊重、互惠互利基礎上，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。他願意與特朗普在二十國集團(G20)領導人大阪峰會期間舉行會晤，就中美關係發展的根本性問題交換意見。

特朗普則表示，美方重視美中經貿合作，希望雙方工作團隊能展開溝通，盡早找到解決當前分歧的辦法，相信全世界都希望看到美中達成協議。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較全線上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報64.6元，較本港收市高0.55元；騰訊(00700)ADR收報343.27元，高2.8%；國壽(02628)ADR收報18.62元，高0.42元或2.3%。紐約期油收漲4.1%，創五個月來最大漲幅，中海油(00883)ADR收報12.81元，高2.3%；中石油(00857)ADR收報4.39元，高2.7%；中石化(00386)ADR收報5.18元，高1.8%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報69.34元，高0.59元；聯通(00762)ADR收報8.49元，高0.08元；中電信(00728)ADR收報3.93元，高1.3%。

ADR港股比例指數報27912，較周二恒指收市高413點或1.48%。夜市恒指期貨收報27913點，升469點，較上日恒指高水414點。恒指昨日收報27498點，升271點或1%。恒指今日10天線將升穿20天線，短期阻力參考28000點水平。

焦點板塊

中美重啟貿易談判聲明，帶動隔晚美股內對貿易敏感的工業股及科技股造好，另外，收入主要來自中國的晶片股亦急升。費城半導體指數急升4.3%。港股今日可以留意科技股、手機設備股及在美國業務較重的工業股，有望跑贏大市。

焦點股份

藥明生物(02269)：遭大股東配股套現。銷售文件指出，藥明生物大股東WuXi Biologics(WuXi)擬以每股配售價68.5元至70.5元，配售5500萬股舊股，套現37.68億至38.78億元。配售價較該股昨日收市價72.95元，折讓約3.4%至6.1%

鱷魚恤(00122)：公布以代價5615萬元出售位於軒尼詩道的投資物業，預期出售可變現收益615萬元。

中國糧食及木片進口商日照港裕廊(06117)今日掛牌，暗盤價收報1.55元，較招股價1.5元，升0.05元或3.33%。

