重要通告 港股直擊

卜蜂蓮花(00121)公布，最終控股股東Charoen Pokphand Group計劃以現金價每股0.11元的價格，將卜蜂蓮花私有化，現金價較最後收市價溢價10%。私有化計劃涉資約4.26億元。