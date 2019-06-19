即巿股評 港股直擊

明日開始美國聯儲局將討論議息，雖然外界多數認為馬上降息機會不大，但卻較為一致認為未來將開始降息

而利率市場一早已經反映了降息預期，美國聯儲局一直都是跟隨市場來調整利率，因此未來的降息是確定性較高的事件。世界其他地方甚至領先降低利率，告訴我們低息時代的大潮流依然沒有改變。

在筆者開篇寫第一隻長線牛股時，就是貫徹著這個宏觀大環境下的選股策略，可靠資產，經營穩健，持續創造價值和現金股息的好公司將持續走牛。

本篇挑選了新創建(00659)，這一老牌的基建公路服務公司。其主要盈利來源基建又主要包括公路物流航空，環境例如危廢處理廠，可以說這類業務都有其共同特質就是利潤率並不突出但經營權多數受政府規管和保護，這意味著收益相對穩定。

過往業績也確實穩健，自2010年以來其扣除非經常性後利潤就大概在33到40多億之間小幅波動。現金流比起利潤表現更佳，基本保持增加的趨勢。其股息分紅率基本能維持在50%，因此其股息亦相對穩定。

最近公布的中期業績在收益方面表現疲弱，拖累股價出現下調。但其現金流依然強勁。集團更加提出收購富通保險。管理層在選擇投資組合上面非常注意風險管理以及現金管理，不求暴利和暴發性增長，反而使他穩健向前。

從技術分析圖來看，目前15元已經有支持。下一個支持位置在13.55元附近，如果能夠12元將是長線入場點。

目前進行的調整對應的是2015年的調整浪，待完成之後下個長線目標要到30元。

龜兔賽跑，在高頻交易的時代，低頻才是王道，慢有時候就是快！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於【周期論勢】分享市場看法。