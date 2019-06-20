港股直擊

大家好，筆者因公事已有一個星期多未有跟大家見面，倘為大家帶來任何不便，敬希見諒。上周二期指雖然延續之前升勢，並一度反彈至27756點，惟及後受本港政治局勢突趨緊張影響，於上周三及周四急速回吐逾千點，曾低見26702點；其後皆於此區間內反覆上落，未見明顯方向。到了昨天，期指大反彈，全日升295點，收報27442點。

香港政府日前宣布暫緩修訂《逃犯條例》，令本港緊張的政治局勢暫未進一步惡化，港股也沒有繼續向下試6月初低位，相反更能重上及暫時企穩於27000點關口之上。雖然港股近日暫未受有關事件影響，惟有一點較值得大家關注的，是今次政府打算修例會否已影響到市場對本港投資環境的信心，從而觸發新一輪走資潮。若果屬實，將對本港資產市場及經濟前景帶來深遠的不利影響，大家要開始提高警覺，除了留意有關消息外，亦可留意本港拆息會否繼續走高（特別是速度），從而判斷走資情況是否已經出現。除此之外，即使香港政府近日試圖以不同方法安撫各界情緒，惟暫時未可確定市民對此「收貨」，因此現時仍未能排除本港政治局勢有機會於日後再次升溫，大家不要掉以輕心。

外圍方面，市場繼續聚焦美國議息及中美貿易戰進展。聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，最新的利率期貨顯示，市場預期本月減息的機會較低，而7月減息的機會則升至超過八成，因此大家要留意聯儲局是次會後聲明，以及主席鮑威爾的發言中有否為未來減息作更多暗示，若沒有的話，或為大市帶來利淡影響。

中美貿戰方面，距離6月28日大阪舉行G20峰會的日子臨近，但仍未有「習特會」的落實消息傳出，雖然美方已多次就有關可能出現的「習特會」發言，惟中方續對此保持沉默，未有表態，因而令是次「習特會」會否出現續有懸念。雖然市場普遍認為即使「習特會」於G20期間實現，亦不能達成貿易協議，不過，倘公布確定不會有「習特會」，到時將會削弱市場氣氛，港股恐迎來下一輪跌勢。

現時，從港股近日走勢及成交持續低迷的情況來看，可見現時市場觀望氣氛濃厚，如無意外，預期港股暫時仍會於現水平反覆上落，待當中最為關鍵的因素中美貿戰有進一步消息出現後，才會有新一輪明確方向。

須力守26702點關鍵

技術方面，期指於6月4日低位26505點見底後，受美國減息預期升溫帶動下反彈逾1200點，上周二曾高見27756點，不過其後再因本港政治局勢惡化拖累而急挫逾千點，上周四再次跌至26702點，其後再反彈，令日線圖中出現「高低腳」的形態，只要期指隨後未再跌穿26702點，預期是次短線技術性反彈將可延續。

於小時圖中，保歷加通道正呈向上擴闊的跡象，而MACD圖中牛差正逐步擴闊，再加上RSI及STC皆繼續向好，以上皆反映期指短線技術走勢繼續向好，未來短線將有機會向上試上周二的高位27756點，甚至28000點附近位置。不過，如筆者一直所言，期指一日未能成功突破5月17日的大陰燭頂部28279點的重要阻力，是次只可當作一次急跌後的技術性反彈，預期於回升後還須再次向下再試26505點，或26000點水平。

策略方面，如果之前於27000點部署了即月Long Put的話，應已於上周全部平倉。而於27400點之上部署了即月Long Put，若期指今日即市升穿昨天高位27519點時，須先行平倉止蝕。未開倉者，暫時可先再等一等，待期指出現轉勢訊號或升至28000點時，才作下一輪部署。