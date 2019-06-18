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今日 18:17 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨買增至25億元 仍掃工行建行 買友邦港交所

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內地股市造好，加上市場亦估計美國即將減息，港股上日回升108點後，今日接力造好，兩日共漲380點或1.4%，重上廿天線(27262點)收市。

北水流入回升，由昨日淨入16.17億元，增加至今日25億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地資金依然密密掃工行(01398)及建行(00939)，全日分別錄7.66億和5.15億元淨入，更是今日首兩隻北水淨入最多個股。內險股太保(02601)及平保(02318)，全日分別有1.2億及1.03億元北淨買。

友邦(01299)及騰訊(00700)帶挈港股向上，全日分別升2%及1.5%，貢獻恒指94點升幅，全日也分別錄得2.22億及1億元內地北水淨買。神華(01088)及新地(00016)則分別錄2.12億和3837萬元淨買。

港交所(00388)曾創一個月高，高見271.2元，收漲2.7%，全日有1.21億元北水淨入；信義光能(00968)遭信義玻璃(00868)減持，信義光能全日也有2.17億元內地資金淨買。

內房方面，新城發展(01030)與融創(01918)分別錄4368萬和1294萬元淨走，但萬科(02202)有1370萬元淨入。

此外，全日北水沽得最多個股為財險(02328)，累計淨走7742萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、信義光能、友邦、平保、騰訊、財險、港交所、太保及神華。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、神華、騰訊、信義光能、新城發展、新地、萬科、融創及友邦。

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