港股直擊 即巿股評

市場估計美國即將減息，加上內地滬深股市造好，同時市場憧憬本港政局有望緩和，港股上日回升108點後，今日接力造好，兩日共漲380點或1.4%，重上廿天線(27262點)收市。

恒指今早高開62點，報27289點，早段一度轉跌26點，低見27201，但內地股市向好，港股掉頭回升，午後最多356點，高見27584點，尾市回順，最終恒指收報27498點，升271點或1%。國企指數收報10507，升79點或0.76%，全日有54%股份上升，下跌股份有46%。

大市成交額由昨日669億元，增加至今日的710.5億元。

即月期指收報27442，升295點，低水57點，成交有18.65萬張。

內地股市造好，上證升0.09%，深成指漲0.27%。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升2%；騰訊(00700)升1.5%，友邦及騰訊合力撐起恒指94點；港交所(00388)曾創一個月高，高見271.2元，收漲2.7%；旺旺(00151)全年多賺11.6%，連特別息派2.89美仙，收升1.7%；神華(01088)上月煤炭銷售量升18.3%，兼且北水上日掃入，全日漲3.7%；舜宇(02382)漲4.9%，跑贏一眾藍籌股；公用股中電(00002)跌0.4%，為表現最差藍籌股。

焦點板塊

地產股：港元拆息(HIBOR)今日個別發展，地產股仍造好，九倉置業(01997)漲1.6%；新世界(00017)也升1.9%；長實(01113)走高1.4%：新地(00016)走高2.5%；信置(00083)彈升2.3%；恒地(00012)升0.7%；港鐵(00066)升0.3%。領展(00823)漲1.2%。

內險股：內地股市造好，內險股亦跟升，平保(02318)升0.7%；國壽(02628)漲0.8%；新華保險(01336)漲2.1%；太保(02601)走高1.6%；眾安(06060)升1.6%。

半新股：昨日止跌回升6%的中煙香港(06055)，今日延續強勢，一度大升17.7%，高見8.57元，收造8.53元，仍飆升17.2%；昨日急瀉10.5%的翰森製藥(03692)，全日反彈2%；中國船舶租賃(03877)上市翌日，股價再跌11.3%，比招股價1.34元低17.9%。

焦點股份

信義光能(00968)：信義玻璃(00868)以每股3.75元出售3.14億股信義光能，信義光能收市大跌11.9%，成交金額20.7億元，而信義玻璃則升1.1%。

歐舒丹(00973)：截至3月底止全年股東應佔溢利1.18億元歐羅，按年上升22.7%，大和同時上調評級至「買入」，目標價升至19元，全日飆升8.7%。

嘉宏教育(01935)：今日首掛表現造好，全日收報1.65元，高招股價0.15元或10%，不考慮交易費用，每手2000股賺300元。