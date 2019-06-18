恒指在二時半前升幅擴大至超過三百點，最新升322點報27547。
行政長官林鄭月娥將於下午4時，在政府總部見記者。
國企指數升101點報10530。
上證指數現報2888，升1點或0.04%。
騰訊(00700)升2%報335.6元。
友邦(01299)升2.6%，為表現較好之重磅藍籌。
港交所(00388)升2.7%報271元。
中資金融股跟隨大市造好，平保(02318)、建行(00939)及工行(01398)均升逾1%；國壽(02628)升近2%。
恒指在二時半前升幅擴大至超過三百點，最新升322點報27547。
行政長官林鄭月娥將於下午4時，在政府總部見記者。
國企指數升101點報10530。
上證指數現報2888，升1點或0.04%。
騰訊(00700)升2%報335.6元。
友邦(01299)升2.6%，為表現較好之重磅藍籌。
港交所(00388)升2.7%報271元。
中資金融股跟隨大市造好，平保(02318)、建行(00939)及工行(01398)均升逾1%；國壽(02628)升近2%。
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