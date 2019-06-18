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今日 14:49 港股直擊

和黃中國醫藥科技傳押後招股

《彭博》引述知情人士報道，長和(00001)持股60.2%的創新生物製藥公司和黃中國醫藥科技，據報因擔憂近期市況的不確定，決定推遲在香港的上市計劃。

據了解，最近香港大規模的抗議，是造成投資者不安的原因之一。和黃中國醫藥科技原計劃6月招股，集資額料達5億美元(約39億港元)，現時會押後上市安排，暫時未決定何時重啟上市程序。

上周四亞太區最大物流地產平台ESR Cayman，決定押後來港上市的計劃，因此若和黃中國醫藥科技最終決定推遲上市，將是一周內第二隻推遲掛牌的新股。

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