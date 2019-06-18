即巿股評 港股直擊

今朝恒指開62點，報27289點；依家9點55分，喺港股開市後頭五分鐘最高做過27312點之後，個市就即掉頭下行，最低暫時做過27201點，至依家(9點57分)恒指呈「十字星」，咔住喺10天線(27227點)同20天線(27251點)之間。如果個市嘅氣氛好返少少嘅話，唔止你噚日走唔到嘅恒指牛(57626)有救，10天線有機會升穿條20天線，久違的「黃金交叉」出現。

當然，呢個係講緊「如果」啦，事關換條保歷加通道睇，見保歷加通道口收窄，即暗示後市嘅波幅(唔理升定跌)會有所收窄，「窄到幾時？」窄到日線圖上呢個「三角形」見突破為止囉；要小心嘅係頭頂條50天線(28562點)下穿條100天線(28477點)見「死亡交叉」啫。又或者係呢個原因，一個「黃金交叉」係底，一個「死亡交叉」係頂，如是者就夾咗個「三角形」待變格局出嚟呢...我估咋，開埋恒指波幅指數(VHSI)睇，見依家做緊17.5，對比4、5月時低位14.XX時，相對係高嘅，不過SlowSTC(14,3)%K線同%D線處於「2到尾、3字頭」嘅水平，且%K線跌穿%D線，即係話波幅指數有下行可能，對於恒指嚟講，個「三角形」唔通要再吽多一陣？

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點7分，恒指現價做緊27305點，升78點。上方熊證最貼價嘅係27500至27599點，呢度就只有123張期指；望埋下方牛證仲奀，最貼價嘅27200至27299點得嗰95張期指。計埋牛熊證街貨中間位：(27500+27299)/2=27399.5；依家10點14分，幫同事搵完啲淘寶record之(今日618嘛~)再望返電視見到恒指升幅擴大咗少少至升119，報27346點，用呢粒數同頭先計出嚟嘅牛熊證街貨中間位27399.5比，兩者只係53.5點。

好明顯大市依家處於一個待變格局，兼且仲要企喺兩邊街貨中間，咁你話作為一個老散嚟講，可以做啲乜？咪等你表態囉。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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