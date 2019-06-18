即巿股評 港股直擊

市場憧憬聯儲局今次嘅議息會議，將會為最快7月份減息鋪路放鴿，隔晚美股表現平穩。至於港股呢邊，有消息傳出特首或於今午舉行記者會，甚至更有傳聞有人辭職，缸邊友憧憬政治爭拗有望降溫，加上內地股市向好，港股早段走低後回升2，半日升200點，成功收復20日線(27258點)。

恒指今早高開62點，報27289點，早段一度倒跌26點，低見27201點，但內地股市向好，港股隨其回升，最多升255點，見27482點半日高位。中午報收27427點，升200點；國指中午報收10487點，升58點。

重磅股表現以中國旺旺(00151)升2.9%係表現最好嘅藍籌股，而兩隻藍籌醫藥股亦升逾2%，阿Man一直都話喺貿易戰陰霾下，醫藥股可望跑贏，係逢回吐低吸嘅股份。其他重磅股都有唔錯表現，友邦(01299)跟騰訊(00700)升齊1.4%，合共為恒指貢獻77點。阿里巴巴如能今年內嚟香港第二上市，將會打破集資紀錄，資金繼續追捧港交所(00388)，有冇本事重上之前高位，即係280元水平，要睇市況配唔配合。

東方教育貨源盡入強中手

個市暫時都係炒住上落先，預計短線彈到上250日線(27669)會有阻力，而喺10日線(27236)有短線支持。至於個股方面，呢期有資金流入炒新股，隻中煙香港(06055)抖咗兩日又嚟過，半日已升14%，睇吓有冇本事上番早兩日高位9元樓上。另一隻阿Man留意嘅新股係中國東方教育(00667)，公司係職業技能教育的龍頭企業，噚日升完，今日上半場有啲回吐。當然以成交計，東方教育拍馬追唔上中煙香港，估計係東方教育嘅街貨都幾乾。睇番公司上市獲基金界名牌入股，包括高瓴、挪威央行、大摩資管、Blackrock，肯定係大戶睇好其前景，不過呢啲機構投資者入咗場就坐定定，所以暫時成交係冇咁熱鬧。

公司招股時，IPO只有七成散客認購，市仲跌穿咗招股價11.25元，皆因之前有投資者擔心家下公司嘅業務，仍未達到今年公司預測嘅80%盈利增長，不過仲有半年，呢個問題唔使過份憂慮。其實公司業務增長強勁，加上過去兩年新增66所學校會在2019年開始轉虧為盈，原有學校招生強勁，上半年盈利已經達到公司預期，招生旺季大部份在下半年，學費提早一年收款，公司有信心達到盈利目標。而且公司招股期間，又面對貿易戰惡化等負面消息，拆息高企令市況麻麻，都冇乜人關心個市，招股反應較為冷淡。不過正因為咁，貨源已盡入強中手，值得留意。 公司嘅增長跟中教控股(00839)同A股中公教育不分高下，但東方教育現價係三股中最低，升值潛力自然最大。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)