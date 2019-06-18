港股直擊 即巿股評

內地股市造好，加上有報道指行政長官林鄭月娥會在今日下午召開記者會，市場憧憬政局有望緩和，港股上日回升108點後，今早接力造好，中午漲200點，重上廿天線(27258點)收市。

恒指今早高開62點，報27289點，早段一度轉跌26點，低見27201，但內地股市向好，港股掉頭回升，最多升255點，高見27482點，臨近午市回順，最終恒指中午報27427點，升200或0.73%，國企指數半日收報10487，升58點或0.56%，大市成交額370億元。

上證半日升0.08%，深成指中午走高0.3%。

藍籌股普遍向上。友邦(01299)升1.5%；騰訊(00700)升1.4%，友邦及騰訊合力撐起恒指77點；港交所(00388)曾創一個月高，高見270.2元，半日漲1.9%；平保(02318)升0.8%；旺旺(00151)中午公布業績，半日升近3%，為表現最叻藍籌；公用股中電(00002)半日挫0.8%，為表現最差藍籌股。

焦點板塊

地產股：港元拆息(HIBOR)今早個別發展，地產股仍能造好，九倉置業(01997)漲0.8%；新世界(00017)也升1.5%；長實(01113)走高1.1%：新地(00016)走高1.7%；信置(00083)彈升1.2%；恒地(00012)升0.2%；港鐵(00066)升0.1%。領展(00823)漲0.9%。

半新股：昨日止跌回升6%的中煙香港(06055)，今早延續強勢，一度大升14.8%，高見8.36元，半日收造8.3元，仍飆升14%；昨日急瀉10.5%的翰森製藥(03692)，今早回升，中午反彈4.6%；中國船舶租賃(03877)上市翌日，股價再跌7.3%，比招股價1.34元低14.2%。

內房股：中國70個大中城市房價持續上揚，按月更連升49個月，惟內房股普遍逆市受壓，萬科(02202)遭大摩降評級從「增持」削至「與大市同步」，半日跌2.4%，跑輸一眾國指成分股；潤地(01109)下滑0.4%；龍湖(00960)再跌1.2%；碧桂園(02007)走低0.7%；中國海外(00688)降0.6%；融創(01918)下滑0.4%。

焦點股份

中國金控(00875)：今早開市後爆瀉，最低見過1.49元，大跌74.3%，半日收造2.03元，仍插65%，為包尾個股，成交金額1080萬元。

精優藥業(00858)：預計截至3月底止，全年溢利將增加約3400萬元，上一年度盈利2993萬元，股價今早大幅炒上，一度高見0.107元，大升55.07%，中午造0.094元，仍勁升36.2%，成交有441萬元。

信義光能(00968)：今早配股上板，中午大跌11.1%，成交金額16.9億元，為半日成交最多個股。