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今日 10:33 港股直擊 即巿股評

【熱炒半新股】中煙香港再升逾一成 高招股價64%

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昨日止跌回升6%的中煙香港(06055)，今早延續強勢，一度大升12.1%，高見8.16元，新造8.02元，仍飆
升10.2%，成交金額2.5億元。

中煙香港招股價4.88元，現價比遠高招股價64.3%。

昨日急瀉10.5%的翰森製藥(03692)，今早回升，最新造17.96元，漲2.2%，成交金額5680萬元。

中國船舶租賃(03877)上市翌日，股價再跌2.4%，比招股價1.34元低9.7%。

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