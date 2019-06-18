昨日止跌回升6%的中煙香港(06055)，今早延續強勢，一度大升12.1%，高見8.16元，新造8.02元，仍飆
升10.2%，成交金額2.5億元。
中煙香港招股價4.88元，現價比遠高招股價64.3%。
昨日急瀉10.5%的翰森製藥(03692)，今早回升，最新造17.96元，漲2.2%，成交金額5680萬元。
中國船舶租賃(03877)上市翌日，股價再跌2.4%，比招股價1.34元低9.7%。
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升10.2%，成交金額2.5億元。
中煙香港招股價4.88元，現價比遠高招股價64.3%。
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