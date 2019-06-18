港股直擊 即巿股評

港股昨日交投淡靜，恒指收全日低位收市僅彈108點，市場觀望氣氛濃厚，短期料在27000點之上爭持，技術上待變。

隔晚美股小幅收高，道指漲22點或0.09%報26112點。納指漲0.62%報7845點。生物製藥公司ARRAY大漲近57%，輝瑞溢價62%以現金收購公司。Facebook漲超4%領漲FAANG，虛擬貨幣Libra將於下周面世。

聯儲局FOMC周二開始為期兩天的議息會議，將會在香港時間星期四(6月20日)大約凌晨2點有議息結果，而美國聯儲局主席鮑威爾隨後會舉行新聞發布會。市場密切關注其中有關減息的線索。此前公布6月紐約聯儲製造業指數遠不及預期。由於擔心全球貿易緊張局勢長期延續並拖累美國經濟增長，市場普遍預計聯儲局今年將減息兩次以上。

惠譽則對2020年全球經濟增速預期有所下調；在2018年加息四次之後，預計聯儲局2019年將保持利率不變；儘管歐羅區可能避免出現經濟衰退，但經濟增長前景仍然疲弱。

公司新聞上，阿里巴巴提出普通股拆股計劃，每1股拆8股，將普通股數量從現在的40億股擴大至320億股。該計劃將於7月15日在香港舉行的年度股東大會上進行表決。如果獲批，將在2020年7月15日前進行拆股。國資委主任郝鵬會見阿里巴巴集團董事局主席馬雲一行時指出，國資委支持中央企業與阿里巴巴加強務實合作，推動數位經濟與實體經濟融合創新，加快產業轉型升級。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍偏軟。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.67元，較本港收市低0.8%；騰訊(00700)ADR收報328.39元，低0.2%；國壽(02628)ADR收報18.11元，高0.3%。油價終止兩連升，中海油(00883)ADR收報12.46元，低0.06元；中石油(00857)ADR收報4.27元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報5.06元，低0.01元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.29元，高0.14元；聯通(00762)ADR收報8.34元，低0.02元；中電信(00728)ADR收報3.84元，低0.3%。

ADR港股比例指數報27169，較周一恒指收市低58點或0.21%。恒生指數期貨夜市本周一(6月17日)開始，加時至凌晨3時收市，隔晚收報27158，升11點，低水69點。恒指昨日最多急彈384點，以全日最低位收市，報27227，升108點或0.4%，成交只有669億元，近一個半月以來最少。恒指目前處於10天線與20天線之間，待變格局。

焦點股份

嘉宏教育(01935)：浙江省民辦正規高等教育機構嘉宏教育今早於主板掛牌，上市前夕股價在暗盤向下，據輝立交易平台顯示收報1.46元，較1.5元之上市價低2.7%或4仙。

信義玻璃(00868)：昨天於收市後，以每股3.74元至3.88元配售旗下信義光能(00968)舊股，配股價較昨收市價4.13元，折讓介乎6.1%至9.4%，信義玻璃最多可套現12.18億元。

人保集團(01339)：公布首5個月原保險保費收入合共2718.45億元人民幣，按年增長13%；首5月保費收入增11%。

中國太平(00966)：公布今年首5個月累計原保險保費收入909.7億元人民幣，按年增長10.8%。

歐舒丹(00973)：公布截至3月底止全年股東應佔溢利1.18億元歐羅，按年上升22.7%，派末期息2.97仙。

中國旺旺(00151)：今日將公布截至3月底全年業績。