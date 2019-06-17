今日 21:43
即巿股評
港股直擊
日清食品(01475)呈一浪高於一浪的形態，近價蟹貨少，料升勢可持續。EJFQ勢頭能量正面，於2019年2月12日發出長線綠燈，至今升32.4%。
信報投資研究部
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緩修例暫釋疑 港股27000攻防
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