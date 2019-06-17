港股直擊 即巿股評

市場關注本周聯儲局議息及本港政局發展，投資者入市意欲不大，港股連跌三日後，收市反彈108點，重上十天線(27183點)，大市成交只有669億元，為個半月以來最低。

北水流入進一步縮減，由上周五淨買21.94億元，減少至16.17億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

工行(01398)及建行(00939)依然為北水主力掃入藍籌，全日分別錄得4.9億和4.51億元淨入，更是今日首兩隻北水淨入最多個股，惟招行(03968)有7052萬元淨走，為全日最多淨走個股。

北水突掃資源股，神華(01088)及中海油(00883)分別錄得得3.31億及1.09億元淨買，中國建材(03323)亦有5062萬元淨入，但中石化(00386)則有4456萬元淨走。

保險股方面，太保(02601)有9524萬元淨買，平保(02318)亦有187萬元流入，中國太平(00966)卻有2368萬元淨沽。

科技股錄得北水淨走，騰訊(00700)合共有4590萬元淨走，中興(00763)則有3232萬元淨沽。

另外，其他較多錄多淨入個股有融創(01918)及中生製藥(01177)，全日錄得6330萬和4157萬元流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:工行、建行、神華、騰訊、融創、太保、中海油、招行、中太平及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:建行、神華、工行、工行、騰訊、融創、中興、中建材、招行、中生製藥及中石化。