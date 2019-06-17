今日 17:14
港股直擊
即月期指收市升104點，報27147，低水80點，成交17.7萬張。
國企指數期貨收市升21點，報10372，低水57點，成交7.7萬張。
緩修例暫釋疑 港股27000攻防
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民陣：200萬人遊行 林鄭致歉
侵侵在炮製特大股市升浪?
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林正財:林鄭道歉真摰 現階段不宜下台
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陳智思:特首應重複道歉 才讓人看到真誠歉意
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羅斯料中方將重返談判桌
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陳景生:政府不撤回修訂逃犯條例不智
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官媒質疑遊行策動者圖攻擊中央
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Webb:美或下令基金拋售中國股票
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曾鈺成:特首任免權在中央 不由林鄭作主
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華為傳智能手機海外出貨量或大跌逾四成
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