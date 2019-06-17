港股直擊 即巿股評

市場關注本周聯儲局議息及本港政局發展，投資者入市意欲不大，港股連跌三日後，今日急彈384點後升幅大縮，廿天線(27277點)得而復失，但仍能重上十天線(27183點)。

憧憬本港政治爭拗有望減退，恒指高開134點，報27252，開市已升穿十天線，早段升幅擴大至384點，高見27503，連廿天線亦升穿，但內地股反覆偏軟，港股升幅大幅收窄，最終未能重上廿天線，更以全日最低位收市。恒指收報27227，升108點或0.4%，國企指數收造10428，僅升8點或0.08%，大市成交只有669億元，為個半月以來最低。

個股今日跌多升少，全日有54%股份下跌，只有46%錄得升幅。

即月期指收報27147，升104點，低水80點，成交有17.70萬張。

內地股市個別發展，上證指數升0.2%，深成指下滑0.3%。

藍籌股個別發展。友邦(01299)獲瑞信升目標價至98元，收市漲1.9%，更是港股升市功臣，貢獻恒指50點升幅；港交所(00388)漲1.3%；平保(02318)無升跌，騰訊(00700)倒跌0.3%；但銀娛(00027)跌0.6%；金沙(01928)降0.8%。

焦點板塊

地產股：拆息回落，個別地產股回勇，九倉置業(01997)為升幅最大藍籌，收市升3%；新世界(00017)也漲2.1%；新地(00016)走高0.9%；信置(00083)彈升2.4%；港鐵(00066)曾創上市高，高見50.3元，收升0.8%。領展(00823)漲0.3%。

國指新貴：國企指數成分股今日起變動，獲納入包括:潤啤(00291)、龍湖(00960)、碧桂園(02007)、安踏(02020)及新奧(02688)，除新奧升0.3%外，餘下全線下跌，潤啤跌1.4%；碧桂園降2.1%；龍湖也挫2.8%；安踏挫3%。被踢出國指成分股的國航(00753)，收跌2.6%；華能(00902)則跌1.2%；廣發(01776)也降2.4%；中廣核(01816)下滑0.9%；長汽(02333)跌1.2%。

鋼鐵股：內地鐵礦石期貨今早回落，但6月迄今仍錄得升幅，鋼鐵股逆市下跌，馬鋼(00323)今早除淨，收跌2.8%；鞍鋼(00347)亦跌2.9%；重慶鋼鐵(01053)跌1.8%；中國東方(00581)挫3.2%；鐵礦石生產商鐵貨(01029)，收市飆6%。

焦點股份

翰森製藥(03692)：上市翌日急吐，最低見過17.46元，急吐10.5%，收17.58元，仍瀉9.8%，但仍較招股價14.26元，高23.3%，成交金額3.7億元。

中煙香港(06055)：上周五急吐8.9%，今日重拾升勢，全日收造7.28元，揚6%，比招股價4.88元，高49%，成交有3.03億元。

中國船舶租賃(03877)：今日首掛，全日收報1.24元，比招股價1.34元低7.5%，每手蝕200元。