港股直擊 即巿股評

豐盛系繼續捱沽，豐盛控股(00607)再插一成，低見0.485元，再創逾三年新低。

豐盛為「港股通」股份，今年以來股價已下跌約七成二，目前市值約98.6億元。

至於從事電商業務的卓爾智聯(02098)今日一度再插兩成一，最新急跌16.3%報1.28元，成交急增至2820萬元。

豐盛系曾在2017年4月遭沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊，指集團涉「史上最大宗的股價操控之一」，交叉持股涉嫌虛增利潤，其後被公司反駁。

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