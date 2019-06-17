訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:53 港股直擊 即巿股評

【異動股】豐盛系續遭拋售 卓爾智聯再瀉兩成

放大圖片

豐盛系繼續捱沽，豐盛控股(00607)再插一成，低見0.485元，再創逾三年新低。

豐盛為「港股通」股份，今年以來股價已下跌約七成二，目前市值約98.6億元。

至於從事電商業務的卓爾智聯(02098)今日一度再插兩成一，最新急跌16.3%報1.28元，成交急增至2820萬元。

豐盛系曾在2017年4月遭沽空機構格勞克斯(Glaucus)狙擊，指集團涉「史上最大宗的股價操控之一」，交叉持股涉嫌虛增利潤，其後被公司反駁。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。