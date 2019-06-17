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港府提出修訂《逃犯條例》不但引起社會極大爭議和抗爭活動，並惹來美、英等國家以及台灣咸表「關注」，而上周三（12日）在港島金鐘的反對修訂《逃犯條例》示威，更激發香港回歸以來最嚴重的警民衝突，警員首度發射橡膠子彈驅趕示威者。泛民揚言，當局不撤回修訂決不罷休，港府則堅持必須提交立法會進行修例辯論，雙方態度強硬對立，令修例儼然到了存廢的臨界點。

警方事後將金鐘示威定性為「暴動」。不過，較早前仍認為修例不需要撤回或暫緩的行政會議召集人陳智思，上周五接受訪問時表示「你不可能在現時大家有對立面如此激烈下就去討論這件事」；先前支持政府修例的行會成員兼資深大律師湯家驊亦改口說，修例源起自（港人在）台灣殺人案，但台方已多次申明不會援引修訂後的《逃犯條例》要求移交疑兇，即是修例通過也沒有引渡基礎，因此現在「我哋可以去討論更加多其他方案。」

前立法會主席曾鈺成接受now新聞台專訪時指出，現在即使立法會通過修例並未引發「暴動」，或者通過修例後沒有不合理的移交個案，但政府今次強推修例的「刺」仍會長留港人心中。至於「有外部勢力介入」反對修例的講法，曾鈺成認為，從這角度思考，暫時放下修例便「不會繼續讓對方有彈藥」。

也許是聽取了行會等的意見，行政長官林鄭月娥上周六(15日)宣布，特區政府決定暫緩修例工作，重新跟社會各界溝通，「直至我們完成溝通解說及聆聽意見為止。我們無意就這些工作設下時限，並承諾會在整合意見後，向立法會保安事務委員會匯報，徵詢議員意見，然後才會決定下一步工作。…作為一個負責任政府，我們一方面要維護法紀，同時要審時度勢，保障香港最大的福祉，這個最大福祉，是包括令社會盡快回復平靜。」

林鄭承認之前推動修例的工作做得不足夠，但強調修例的「初心不變」。她解釋「我們在刑事互助方面有缺陷，在逃犯移交只能做到二十個地方，所以堅持這個初心時，我不覺得現階段可以撤回這條條例。」同一日，國務院港澳辦發言人表示，對於香港近期發生的反對修例的遊行集會事件及社會反應，中央政府高度關注。而特區政府暫緩有關修例法案提交立法會二讀審議，以便更廣泛地聽取社會各界意見，令社會盡快恢復平靜，對這一決定亦表示支持、尊重和理解；又說堅定支持香港警隊依法懲治（日前金鐘示威群眾）暴力行徑。《人民日報》的評論文章則直斥一些國家頻頻就特區政府推進修例說三道四，橫加干預，又指香港有人「挾洋自重、挾年輕人自重」，充當外部反華勢力的「馬前卒」，中國人民堅決反對。

平情而論，修例的確可以堵塞香港與其他國家地區在刑事互助方面的法例漏洞，但本港仍有一定數目的人心未肯「回歸」也是不容否認的現實。港府暫緩修例，也許只能如曾鈺成所講「不會繼續讓對方有彈藥」，至於要社會完全恢復平靜或徹底化解矛盾，則雨過仍未天青。

今年政治事件已拖累港股上周急跌，預計對恒指的短期影響將逐漸減少。

老徐