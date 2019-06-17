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今日 14:54 即巿股評 港股直擊

【短線出招】又一隻高息消費股跑出

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政府在修例事件上終於作出讓步，助港股今早一度反彈逾三百點，勢似突破10天及20天線均線滙聚，不過半日成交只有385億，明顯反映投資者無心戀戰，最新只升得130點，指數輪證唔夠值博率。特區政府陷入管治危機，加上憂慮中美貿易戰加添政治因素，令局勢發展更難預測，月底在大阪舉行的G20峰會是否有「特習會」仍是未知之數，特朗普隨時向餘下3000美元中國貨加徵關稅。美國現在多了一張「香港牌」，試問基金佬又點敢重倉港股，David Webb更話美國或要求基金拋售中國股票！

指數今日表面上有得升，但下跌股比上升股數目多。愛股中聯重科(01157)曾升至5.1元見逾兩個月高，走勢明顯較重汽(03808)、龍工(03339)及三一(00631)，關鍵是5.14元阻力能否在稍後一攻而破。

近日有驚喜還有金嗓子(06896)，3月全年業績公布前發盈喜時，本欄曾經叫買，低PE高息兼具品牌獨特性，末期股息0.12元已於5月23日除淨，今日再急升一成創52周高。這類負債極低的內地消費股，包括上周五介紹的中國利郎(01234)，有派息保障下，應該輸唔死人。

北水連番狂吸工行(01398)及建行(00939)，果然有料到，特別係工行創出近個半月高，6月25日除息0.251元人民幣，短期應該唔會太差。不過中資券商平均似乎幾睇好郵儲行(01658)及光大銀行(06818)，主要係估值更吸引兼盈利可見度亦清晰。

羅崇博 (杜比)

 

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