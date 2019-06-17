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今日 12:39 港股直擊

嘉里物流夥西班牙國家郵政組合資

嘉里物流(00636)宣布，與西班牙國家郵政Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A.(Correos)攜手組成合資企業，以把握中國電子商貿出口增長潛力。

此合資企業由嘉里物流擁有多數股權，提供由中國出口至世界各地的端到端跨境電子商貿解決方案。

憑藉嘉里物流在原產地分類、長途運輸及清關方面的廣泛經驗，以及Correos多年的郵政及商業解決方案專長，此合資企業旨在為網上購物平台及網上零售商等客戶提升商業服務體驗。

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