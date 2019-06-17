港股直擊 即巿股評

政府已停止立法會對修訂《逃犯條例》工作，惟內地股市反覆偏軟，令港股今早彈升384點後升幅削逾半，中午勉強企在廿天線(27280點)上收市。

市場憧憬本港政治爭拗有望減退，恒指高開134點，報27252，開市已升穿十天線(27190點)，早段升幅擴大至384點，高見27503，連廿天線亦升穿，但內地股反覆偏軟，令港股升幅削逾半，但半日仍能企在廿天線上收市。恒指半日收報27298，升179點或0.66%；國企指收半日收報10447，升27點或0.27%，半日成交385.4億元。

上證半日跌0.05%，深成指中午下滑0.6%。

藍籌股普遍向上。友邦(01299)升2.3%；港交所(00388)漲1.1%；平保(02318)升0.1%，騰訊(00700)微升0.7%；但銀娛(00027)跌0.1%；金沙(01928)降0.8%。

焦點板塊

地產股：拆息今早回落，地產股回勇，九倉置業(01997)為升幅最大藍籌，半日揚3.5%；新世界(00017)也升3.1%；長實(01113)走高0.8%；恒隆地產(00101)漲0.5%：新地(00016)走高1.5%；信置(00083)彈升2.7%；恒地(00012)升0.4%；港鐵(00066)曾創上市高，曾見50.3元，中午仍升0.8%。領展(00823)漲0.6%。

國指新貴：國企指數成分股今日起變動，獲納入潤啤(00291)、龍湖(00960)、碧桂園(02007)、安踏(02020)及新奧(02688)全線下跌，潤啤及碧桂園各挫2.1%；龍湖也挫2.3%；安踏挫3%；新奧下滑0.3%。被踢出國指成分股的國航(00753)，半日跌1.5%；華能(00902)則跌0.8%；廣發(01776)也降1.3%；中廣核(01816)下滑0.9%；長汽(02333)跌0.7%。

鋼鐵股：內地鐵礦石期貨今早回落，但6月迄今仍錄得升幅，鋼鐵股逆市下跌，馬鋼(00323)今早除淨，半日挫3.1%；鞍鋼(00347)亦跌2.6%；重慶鋼鐵(01053)跌0.9%；中國東方(00581)挫3.4%；鐵礦石生產商鐵貨(01029)，半日則升3%。

焦點股份

金山軟件(03888)：有報道指旗下遊戲《劍網3》，在6月12日上線後首批玩家出現劣評，中午跌2.8%，成交有1.7億元，暫錄五連跌。

丘鈦科技(01478)：料中期業績虧轉盈，大摩也升目標價從4.2元至4.8元，半日升2.5%。

東亞(00023)：發盈警上周大跌9.1%的東亞銀行(00023)，中午再跌3.9%，成交有3910萬元。