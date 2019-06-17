即巿股評 港股直擊

上個星期四(6月13日)恒指熊(63579)出嚟，基本上見恒指喺星期五(14日)開市半個鐘到向下行一趟，SlowSTC(14,3)喺10點至10點10分見超賣水平，(63579)就應該收隊；否則成個上朝同下朝，見恒指點數上都無乜分別，只係5分鐘圖見SlowSTC(14,3)chok咗一兩吓，心知個市咁吽都不且過夜；或者大家喺電視、甚至喺現場經歷過上個星期三(12日)嘅事之後，對住個市都已經無心機。

就算去到今日，依家10點鐘見恒指升逾300點，坦白講我都無乜反應，「你估出個聲明道歉，今日吹個市升300幾點，香港人就會就咁算？」一個中學同學喺whatsapp group裡面留咗呢句，其他同學和應，可想而知香港人嘅心情已經去到一個幾咁憤怒嘅地步。

Well，我唔敢話我好專業(比我專業嘅人更加多)，但做得投資版，仲要喺呢個欄，始終喺呢度講政治嘢似乎唔太啱規矩，都係開返個恒指日線圖出嚟先。見到依家10點9分，日線圖上恒指出現一粒陽燭，以依家恒指暫時最低做過27230點計，總算叫做企喺10天線(27208點)同20天線(27289點)之上； 換言之，亦即係恒指再次上返保歷加上升通道裡面。

開埋恒指牛熊證街貨圖睇，以恒指暫時(10點12分計)最高做過27503點計，27300至27399點同27400至27499點呢兩層熊證已經全數死亡，呢兩層裡面就只係第一層有509張期指，第二層見到期指張數係零。其實再向上望上去，熊證街貨牌27500至25799點，上至27700至27799點呢度，裡面都係無街貨存在。「真空？」又唔好咁講嘅，事關今日見恒指熊證，全城最貼嘅收回價係27548點，而由呢度開始，一直去到收回價為27890點嘅熊證都有，即係話你依家見到係「零」嘅數，聽日再開就可能有數，問題係多定少啫。

「呢三層牛證嗱埋都無10隻，街貨多極有限啦！」你以為，當呢堆熊證未出場之前，278XX點嗰堆收回價嘅熊證，有三隻街貨量已經過50%。10點24分時恒指做緊27420點，呢個位放喺牛熊證街貨圖上好明顯係踩住熊證，但仲未知前路有幾多街貨可以殺；至於下方牛證，最貼價嘅係26900至26999點，呢個位同現價有421點差距，你估恒指會貿然掉頭落4XX點殺牛，還是會喺原位唔多郁，等今日博回落嘅資金入貼價熊之後，再殺佢哋一個措手不及？

恒指牛(57626)，收回價26965點，槓桿比率約53.86倍，同現價有逾500點差距兼槓桿偏高，非常適合短線，甚至Day trade；但如果耐少少嘅話，不如換一換張週線圖，你就發現呢五個星期(計埋今日)恒指做緊「U」型，而下方SlowSTC(14,3)%K線又升穿咗條%D線，不過咁啱依家被條50周線(27533點)頂住，呢個咁嘅困局，[下半part]繼續。

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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