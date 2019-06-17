港股直擊 即巿股評

本港政局不穩，再現大規模示威遊行，加上美國聯儲局本周中議息，預計投資者普遍採取觀望，二萬七未必能守穩。

美股上周五先低後高，道指一度倒升，收復盤中百點跌幅，收市跌17點或0.07%，報26089，全個星期升0.4%；標普500指數跌0.16%，報2886點，周漲0.47%；納指跌0.52%，報7796點，周漲0.7%。晶片類股集體下挫。博通跌逾5.5%，公司二季報營收不及預期。

受地緣政治緊張局勢升級、全球經濟增長前景惡化、貿易局勢擔憂等因素影響，金融市場風險情緒低迷，資金紛紛湧入日圓、黃金等避險資產。美元滙率走高。

上周五經濟數據方面，美國商務部報告稱，美國5月零售銷售按月增長0.5%，預期0.6%，前值修正為下降0.2%。周四公布的數據顯示美國上周首次申請失業人數意外攀升，強化了美聯儲的減息预期。周五美國國債價格繼續攀升，收益率下降。

投資者預期聯儲局將採取更多措施支持經濟增長。有分析師認為，聯儲局在本周貨幣政策會議上減息的可能性已變得更高。芝加哥商品交易所(CME)的聯儲局觀察工具顯示，市場繼續認為7月份減息的可能性超過80%，而且愈來愈多的人預計今年年底前美聯儲將總共減息3次。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報63.82元，較本港收市高2仙；騰訊(00700)ADR收報327.02元，低0.9%；國壽(02628)ADR收報17.87元，低0.13元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.31元，低0.3%；中石油(00857)ADR收報4.25元，低0.4%；中石化(00386)ADR收報5.04元，低1%。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.06元，低0.4%；聯通(00762)ADR收報8.31元，低1.7%元；中電信(00728)ADR收報3.85元，低0.9%。

ADR港股比例指數報26980，較上周五恒指收市低137點或0.51%。恒指上周五最多挫242點，收市報27118，跌176點或0.65%。恒指連跌三日累挫670點，全個星期則升153點或0.57%，連升兩周累漲217點或0.8%。反修例大型遊行或影響港股短期市場氣氛，恒指短期支持參考6月4日低位26671。

焦點股份

丘鈦科技(01478)：發盈喜，預期截至6月底止中期由虧轉盈，預期除稅前綜合溢利1.5億元至1.8億元人民幣，主要因為攝像頭模組銷售數量明顯增長，指紋識別模組產品結構明顯改善，綜合產品毛利率較去年同期明顯提升等。不過，公司指，人民幣兌美元滙率波動，影響集團的經營利潤。

小米集團(01810)：上周五回購522.5萬股，每股作價9.52至9.58元，涉資近5000萬元。這已是小米6月以來第7次宣布回購股票，斥資約6億元。

大家樂(00341)：公布截至3月底止全年業績，股東應佔溢利5.9億元，按年增長28.87%。

中國船舶租賃(03877)：今日首日掛牌，據耀才交易中心，暗盤收報1.34元，與招股價相同。