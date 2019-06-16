今日 18:41
重要通告
港股直擊
匯銀智慧社區(01280)公布，截至去年底止全年虧損收窄至1.61億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損7.16億元；每股虧損6.46分，不派末期息。
期內，收入9.21億元，按年跌31.66%。
美議員提案收緊香港政策法
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行會成員轉口風 傳政府重新諮詢擱修例
葉森打吡之王
占飛
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資金外流未回頭 港股反彈恐已完
信析
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拆解科技供應鏈的連鎖反應
林昱鈞
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fb加密幣Libra 獲Visa萬事達卡出資撐
StartupBeat
膝關節退化該做手術嗎
黃永強醫生｜ 信健康
What does the US Treasury yield slide tell us?
Eric Lui｜ EJ Insight
葉劉淑儀:林鄭應就修例令市民擔憂致歉
時事脈搏 ｜ 今日 14:24
林鄭承認政府工作上不足 向市民致歉
時事脈搏 ｜ 今日 20:41
民陣:對取消「三罷」訊息引起混亂致歉
時事脈搏 ｜ 今日 13:08
環時總編:暫緩修例驗證一國兩制真實性
時事脈搏 ｜ 今日 11:09
湯家驊:暫緩修例是社會公義輸給了政治
時事脈搏 ｜ 今日 10:36
外交部駐港公署就不實報道嚴正交涉
時事脈搏 ｜ 今日 17:58
譚耀宗:中央堅定支持特首
時事脈搏 ｜ 今日 11:35
民陣遊行抵政總 暫數百人留守
時事脈搏 ｜ 今日 16:16
陳茂波冀暫緩修例助緩社會崩緊氣氛
時事脈搏 ｜ 今日 10:52
美孚新邨三房東南1428萬成交
地產新聞 ｜ 今日 10:00
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