即巿股評 港股直擊

港股市況偏弱，但部份內需股業績較預期佳，該批股份備受資金追捧。目前內地啤酒市場進入旺季，加上經歷多年整合後，龍頭企業如華潤啤酒(00291)已佔據優勢，並擁有較強的議價能力，其業務前景值得憧憬。截至2018年12月底止，集團在內地24個省、市、區營運78間啤酒廠，年產能約210億升。

不過，受到關閉廠房產生遣散費及存貨等減值的影響，截至2018年12月底止的年度純利同比下跌16.9%至9.77億元人民幣，營業額則升7.2%至318.7億元人民幣，毛利率增加1.4個百分點至35.1%。

雖然純利錄得倒退，但年內對部分產品作出適度價格調整，加上中高檔啤酒銷量增長4.8%，令整體平均銷售價格上升12.3%。集團表示，今年全國性產品加價的機會不大，但將按地區及競爭情況，局部調整旗下產品價格，估計平均售價仍有上升空間。

潤啤旗下主要品牌為「華潤雪花啤酒」，價格在5元人民幣以下，銷量佔總啤酒銷量近90%。為了實現高端化戰略，集團近年啟動品牌重塑，豐富產品組合，並於去年推出「勇闖天涯superX」和「匠心營造」兩款高端產品，其中前者對準年輕消費人群，力推互聯網營銷，突破傳統啤酒產品的銷售方式。

整合有利長遠發展

集團持續推動優化產能佈局，去除低效產能，提高生產工廠的平均規模，年內停止13間啤酒廠的營運，相關員工補償及安置費用急增1.24倍至4.83億元人民幣；加上要為固定資產及存貨分別減值9.61億及3.4億元人民幣，導致整體管理及一般費用急增26.8%。潤啤去年關廠速度及裁員數目均超預期，但對長遠的成本結構有正面幫助。集團已表示，今年仍會持續優化產能布局，但整合及關廠規模步伐將會放慢。

集團於去年11月與喜力集團就收購喜力中國業務簽訂長期戰略合作協議，授權潤啤在中國、香港及澳門獨佔使用喜力品牌，共同發展中國業務，可望補足華潤啤酒的高端產品線，並加快高檔及混合性啤酒的加價速度，對今年整體業績起正面作用。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期華潤啤酒2019、2020及2021年每股盈利為0.624、0.908及1.109元人民幣，給予12個月目標價38.0港元，相當於今年預測市盈率57.5倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理