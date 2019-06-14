港股直擊 香港財經

大家樂(00341)首席執行官羅德承表示，本港餐飲行業競爭激烈，市民對價格敏感，集團在定價方面克制，會透過調整餐單組合及25元入門的超值餐吸引客人及提升客次，而去年度人均消費增加逾1元至38.5元。

對於近期社會動盪，他表示，短期市場會有波動，但對整體表現有信心，集團會按計劃拓展店舖網絡，今年度會在港增加20至30間分店，其中已計劃在未來數月新增7間大家樂分店。他指出，今年4、5月份大家樂同店銷售持平，市民消費趨向審慎，而休閒餐飲業務有中單位至雙位數增長。

對於去年度速食餐飲收入下跌0.6%，他指出，在過去一年集團沒有高速擴展店舖網絡，集中做好人力資源的投放，鞏固前線團隊及提升營運效率為主，故收入受到影響。

另外，本港調升最低工資至37.5元，他指出，集團員工時薪達50多元，已超逾最低工資，故對集團人力開支影響不大，去年度人工成本佔整體成本31%，其佔比較過去數年有所下降，預計今年度人工成本佔整體成本維持在31%的水平，又指今年計劃聘請數百名員工。

對於近日社會運動，他表示，看到現時香港情況感到心情沉重，集團只提供基本民生需求，在安全大前提下會為客人服務。他又表示，社會運動只屬個別地區發生，對整體生意影響不大，至於本周三金鐘發生的混亂情況，他稱，分店的區域管理同事在評估形勢之後，當日決定在4時拉閘，客人及員工留在店內，待現場情況較為安全後才離開。