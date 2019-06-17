即巿股評 港股直擊

讀者Kelvin問:「最近在2.15元買了中廣核電力(01816)，我見股息率不錯，今年股價也明顯跑贏大市，是否值得長揸呢？謝謝。」(周五升2.8%報2.23元)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「公司基本因素不俗，市盈率十多倍，估值不算貴，但股價表現大部分時間都不算突出，持有要有不怕悶的精神。股價目前波幅在2.1至2.3元，持有沒壞，但要有心理準備，若市況好轉，此股料不會跑出，另外政策風險亦不可不防，暫時可先持有。」

伍禮賢 光大新鴻基產品開發及零售研究部助理副總裁

「中廣核電力去年業績表現仍然穩定，而今年仍存業績支持因素，旗下台山2號機組預期將於今年投入商業運營。此外，3月底台山1號和2號機組電價獲得發改委核准，具體為每千瓦時0.435元人民幣（含稅），略較市場預期為高，預料將為集團的穩定營運提供動力支持。集團回歸A股之路仍在穩定進展中，如A股最後平穩上市，料對港股股價帶來進一步承托力度。現時中廣核電力預期股息率約為3.8厘，中長線來看，2元附近值得長線吸納，一年目標價2.3元，止蝕1.8元。」

羅崇博 信報首席分析員

「中廣核電力經過幾年處於不利的行業經營環境、業務發展出現阻滯，以及估值偏高等因素影響，股價跑輸大市，今年以來終見起色，年初至少累漲兩成二，主要反映內地重新啓動核電審批。不過若果拉長三年走勢看，此股股性飄忽，長揸明顯欠說服力，且面對其他電力如雲南水電的競爭。再者，在給予投資評級的17個分析員當中，有4個建議沽售/減持，反映對前景看法有一定分歧，且股價較分析員平均目標價相若，除非能得到重大重估，否則股價上升空間有限。此外，中廣核電力負債水平甚高，未來有集資或舉債需要。綜合而言，此股雖然估值合理，但今年業績僅屬平穩，中期缺乏催化劑，建議有貨趁股價表現不俗伺機減持。」

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