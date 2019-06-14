港股直擊 即巿股評

內地股市今日高開低走，港股今日未能擺脫弱勢，恒指錄三連跌，收市跌穿十天線(約27150)，全日成849.6億元。

北水流入略縮，由上日淨買22.37億元，減少至21.94億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內地依然偏好內銀股，其中建行(00939)及工行(01398)分別錄得8.55億和6.15億元淨入，更是今日首兩隻北水淨入最多個股，惟農行(01288)有2494萬元淨走。

內險股太保(02601)有1.05億元淨入，為今日第三多北水淨買個股，但平保(02318)則有6752萬元淨沽，為今日淨走最多個股；中國太平(00966)也錄1148萬元淨走。

科技股騰訊(00700)全日有4574萬元淨入，中興(00763)則有2426萬元淨買，惟金山(03888)則有3286萬元淨沽。

其他較多北水淨買個股包括神華(01088)、中國建材(03323)、廣發(01776)及融創(01918)，全日分別錄7184萬元、2947萬元、2534萬元及1665萬元。

至於北水流出較多個股包括潤啤(00291)、金茂(00817)、華泰(06886)及奧園(03883)，全日錄2242萬、946萬、667萬及388萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、工行、農行、融創、騰訊、平保、太保、潤啤、中太平及華泰。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、融創、神華、金山、奧園、騰訊、廣發、中建材、金茂及工行。