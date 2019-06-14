港股直擊 即巿股評

隔晚美股反彈，道指回升百點，惟內地股市今日高開低走，加上本港受政治爭拗影響，港股雖然昨日拗腰僅跌13點，不過今日未能擺脫弱勢，恒指錄三連跌，收市跌穿十天線(約27150)。

恒指低開113點，報27180，早段跌幅曾縮至18點，高見27275，但上方廿天線(27312點)阻力大，上午曾跌近200點，中午跌141點，報27153點。午後內地股市尾段受壓，三時正內地公布中國5月份工業增加值增速、固定資產投資均遜於市場預期，港股跌幅擴大，恒指最多挫242點，報27051。收市競價時段跌幅收窄，收報27118，跌176點或0.65%。大市全日成交849.63億元。

恒指連跌三日累挫670點，全個星期則升153點或0.57%，連升兩周累漲217點或0.8%。

國企指數今日收跌52點或0.5%，報10419點。

即月期指收市跌110點，報27043，低水75點，成交15.7萬張。

全日下跌股份比例達66%，上升股份比例為34%。

藍籌股跌多升少，騰訊(00700)跌1.3%，明顯失守10天線；友邦(01299)挫1.7%；恒安(01044)挫2.6%，為表現最差藍籌。藍籌地產股仍跑輸，恒地(00012)挫近2%。那邊廂，近月獲北水力掃的建行00939)及工行(01398)算硬淨，收市分別微升0.2%及持平。中生製藥(01177)今日除淨，股價升1.3%，為今日表現最好藍籌。港鐵(00066)逼近上市高位，收升1.1%。

焦點板塊

手機晶片股：晶片商博通(Broadcom)昨晚公布第二季財報收入差過預期，更劈全年收入預測，預警下半年半導體以至手機需求反彈可能性細，觸發本港手機股及晶片股普遍下挫。舜宇(02382)跌2.2%；瑞聲(02018)跌1.5%；通達(00698)跌3.3%；比亞迪電子(00285)跌2%；丘鈦(01478)插3.8%。華虹半導體(01347)見近五個月低，收挫3.2%；中芯(00981)跌1.5%；設備商ASM太平洋(00522)亦降2.6%。

銀行股：東亞銀行(00023)發盈警料中期溢利大減，摩通下調目標價，維持「減持」評級，股價今日收市急插9.1%。滙控(00005)亦走低0.8%；恒生(00011)曾見兩個半月低，收跌0.9%；中銀香港(02388)挫1%。

石油股：兩艘運油輪周四在伊朗外海的阿曼灣遇襲，隔晚期油升逾2%，中石油(00857)升0.9%，「三桶油」中最好，中石化(00386)走高0.6%。個別燃氣股表現堅挺，昆侖能源(00135)升1.2%；中國燃氣(00384)升1.5%，見逾兩個月高。

內房股：昨日異動向上，今日則回吐。恒大(03333)挫3%；昨日創新高的龍湖(00960)1.2%；萬科(02202)跌1.3%。藍籌的碧桂園(02007)無升跌，全周升8.7%，為表現最好藍籌。

焦點股份

翰森製藥(03692)：今日首掛，高開後節節上升，收市報19.5元，較招股價高5.24元或36.7%，躋身成交金額榜第三位。不計手續費，每手2000股賺10480元。

中煙香港(06055)：上市第三日炒味仍濃，曾再飆22%，高見9.2元，尾市沽盤湧現，收市倒跌8.9%，報6.87元，仍較招股價高近四成一，成交逾10億元。

太興(06811)：今日另一隻熱炒之半新股，一度彈14%，重上3元招股價之上，收市僅升7.6%。

僑雄(00381)：與四川龍力礦業訂立諒解備忘錄，或會向對方收購稀土礦石商西昌聚龍礦業股本權益，估計收購代價不會多於5000萬元，刺激股價收市爆升32.3%。