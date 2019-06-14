重要通告 港股直擊

中國南方航空股份(01055)公布，5月客運運力投入按年上升8.71%，其中國內、地區、國際分別升7.27%、13.5%及11.92%。

期內，旅客周轉量上升9.54%，其中國內、地區、國際分別上升8.02%、16.19%及12.89%；客座率為81.41%，升0.61個百分點，其中國內、地區及國際則分別升0.57、1.76及0.7個百分點。

貨運方面，5月貨運運力投入按年上升3.62%；貨郵周轉量升1.13%；貨郵載運率為51.99%，跌1.28個百分點。