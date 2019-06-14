港股直擊

內地製藥公司翰森製藥(03692)今日首掛，開報16.3元，較招股價14.26元，高14.3%，之後曾升至21.2元，收市報19.5元，較招股價高5.24元或36.7%，成交股數1.38億股，成交金額達24.52億元。

以收市價計算，不計手續費，每手2000股賺10480元。

該股本港公開發售錄得超額認購約10.77倍，一手中籤率60.01%；國際配售部分獲大幅超額認購。

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