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今日 16:04 即巿股評 港股直擊

【短線出招】呢隻服裝股無負債超高息

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昨日能夠大拗腰，今日嘔番兩百點幾不意外，26800至27000暫時會有支持，不過現在肯定不是操作恒指輪證時候。

中船防務守得雲開

個股方面，5月底在公仔箱推介過的中船防務(00317)終於守得雲開，又係呢類小圓底後抽穿10天及20天線滙聚，故勁力較強；當然亦得力於A股今日叫係炒軍工股，招證日前出A股報告叫買航天系及中船系等股份。中船防務是「港股通」股份，不過股價自高位跌足兩個月後，市值最新只有41億，分分鐘日後跌出50億港股通市值門檻，若果南北船合併有進展，炒番上7元應不難，H股目前較其A股折讓五成半。

另一隻愛股中聯重科(01157)在5窮月已見硬淨，受惠中央利用專項債加大基建投資力度，前日股價急升8%，公司首季勁賺1.66倍至10億人幣，料股價在10天線上反覆造好。

留意利郎

我開始留意內地男裝品牌LILANZ中國利郎(01234)，公司最近在冬季訂貨會金額仍能保持10%穩定增長，同店銷售亦保持增長勢頭。近年我到深圳某潮流商埸看過利郎店，形象傾向走國際化，沒有「海瀾之家」及「七匹狠」那麼土氣，但又沒有跟走極高檔的華斯度(VASTO)硬撼。利郎財務方面好到有點令人驚訝，基本上無負債，派息比率約76%，股息率7.8厘，盈利增長今年若保持15%增長已收貨，預測市盈率8倍左右，看會否回落至6.7元附近俾我收集。

羅崇博 (杜比)

 

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