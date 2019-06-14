內地股市尾段受壓，拖累港股跌幅擴大，恒指最新挫231點報27063。
國企指數跌64點報10408。
上證指數收市跌1%，失守二千九關。
騰訊(00700)跌1.3%報330元。
建行(00939)算硬淨，微升1仙報6.33元；工行(01398)亦升0.2%。
內房股昨日造好，今日卻見沽壓，恒大(03333)跌3%；潤地(01109)跌1.8%；昨日創新高的龍湖(00960)跌2.1%。
上市後熱炒的中煙香港(06055)，午後中段沽壓湧現，一度倒跌1仙報7.53元。
內地股市尾段受壓，拖累港股跌幅擴大，恒指最新挫231點報27063。
國企指數跌64點報10408。
上證指數收市跌1%，失守二千九關。
騰訊(00700)跌1.3%報330元。
建行(00939)算硬淨，微升1仙報6.33元；工行(01398)亦升0.2%。
內房股昨日造好，今日卻見沽壓，恒大(03333)跌3%；潤地(01109)跌1.8%；昨日創新高的龍湖(00960)跌2.1%。
上市後熱炒的中煙香港(06055)，午後中段沽壓湧現，一度倒跌1仙報7.53元。
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