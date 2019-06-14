訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:19 即巿股評 港股直擊

【盤房來料】油價反彈僅屬一時 油股升勢可視而不見

放大圖片

美股終止兩連跌，隔晚三大指數反彈，道指升百點，三大指數齊升，港股噚日急跌之後，早段跟隨美股反彈，可惜有心無力，市場又毫無利好消息，港股今早反覆偏軟，半日交投淡靜，成交只有364億元。恒指今早低開113點後，曾收窄跌幅，見過半日高位27275點，無奈亦未能拗腰回升，跌勢更轉急，一度跌199點，低見27095點。恒指中午報收27153點，跌141點；國指則報收10436點，跌35點。

重磅股大部份腳軟，騰訊(00700)反彈告一段落，見過340元之後再未能突破，股價半日跌0.7%；友邦(01299)跟港交所(00388)分別跌1.2%及1%，大笨象(00005)亦跌0.4%，四股已佔去恒指過半跌幅。

隨住香港近日政治形勢愈趨惡劣，資金逐步流出香港，令本港拆息抽高，近日本地銀行高息搶存款戰已進入白熱化階段，預期未來日子，本地銀行嘅息差壓力將大增，點都會影響收入。東亞銀行(00023)已發盈警，股價半日急挫7.8%，成為本地銀行股嘅第一滴血。其他本地銀行股亦受拖累，中銀香港(02388)及恒生(00011)分別跌2.1%及1.7%，暫時本地銀行股都難有運行。

至於中東嗰邊嘅地緣政治風險同樣升溫，刺激油價急彈，三桶油半日逆市上升，但阿Man都係嗰句，環球經濟環境轉差，油價反彈只係一時，中長線亦難以扭轉弱勢，油價短線嘅反彈升勢，可視而不見。

講真家陣個市真係乏善可陳，缸邊友喺呢個充滿不確定性嘅時候，只有選擇離場，即使外圍炒聯儲局減息情緒再升溫，本地魚缸亦難以有何起色。港股喺現階段難見突破，幸而喺26500-26600點尚有不俗承接力，但27300至27400點嘅阻力唔細，喺月底G20峰會舉行前，港股傾向上落市格局，等待時局變化，謀定而後動。

麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。