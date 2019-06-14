即巿股評 港股直擊

美股終止兩連跌，隔晚三大指數反彈，道指升百點，三大指數齊升，港股噚日急跌之後，早段跟隨美股反彈，可惜有心無力，市場又毫無利好消息，港股今早反覆偏軟，半日交投淡靜，成交只有364億元。恒指今早低開113點後，曾收窄跌幅，見過半日高位27275點，無奈亦未能拗腰回升，跌勢更轉急，一度跌199點，低見27095點。恒指中午報收27153點，跌141點；國指則報收10436點，跌35點。

重磅股大部份腳軟，騰訊(00700)反彈告一段落，見過340元之後再未能突破，股價半日跌0.7%；友邦(01299)跟港交所(00388)分別跌1.2%及1%，大笨象(00005)亦跌0.4%，四股已佔去恒指過半跌幅。

隨住香港近日政治形勢愈趨惡劣，資金逐步流出香港，令本港拆息抽高，近日本地銀行高息搶存款戰已進入白熱化階段，預期未來日子，本地銀行嘅息差壓力將大增，點都會影響收入。東亞銀行(00023)已發盈警，股價半日急挫7.8%，成為本地銀行股嘅第一滴血。其他本地銀行股亦受拖累，中銀香港(02388)及恒生(00011)分別跌2.1%及1.7%，暫時本地銀行股都難有運行。

至於中東嗰邊嘅地緣政治風險同樣升溫，刺激油價急彈，三桶油半日逆市上升，但阿Man都係嗰句，環球經濟環境轉差，油價反彈只係一時，中長線亦難以扭轉弱勢，油價短線嘅反彈升勢，可視而不見。

講真家陣個市真係乏善可陳，缸邊友喺呢個充滿不確定性嘅時候，只有選擇離場，即使外圍炒聯儲局減息情緒再升溫，本地魚缸亦難以有何起色。港股喺現階段難見突破，幸而喺26500-26600點尚有不俗承接力，但27300至27400點嘅阻力唔細，喺月底G20峰會舉行前，港股傾向上落市格局，等待時局變化，謀定而後動。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人 滙盈資產管理‧董事總經理)