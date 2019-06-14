港股直擊 即巿股評

隔晚美股反彈，道指回升過百點，惟內地股市高開低走，加上本港受政治爭拗影響，港股未能擺脫弱勢，恒指連跌兩日後，今早曾挫近兩百點，中午跌穿十天及廿天線收市。

恒指低開113點，報27180，早段跌幅曾縮至18點，高見27275，但上方廿天線(27314點)阻力大，大市跌幅擴大，最多跌199點，低見27095，連十天線(27154點)亦跌穿，但低位有買盤吸納，大市跌幅收窄，最終半日收報27153，跌141點或0.52%；國企指數半日收報10436，跌35點或0.34%，半日成交364億元。

上證半日跌0.26%，深成指中午下滑0.52%。

藍籌股普遍下跌。友邦(01299)跌1.2%；港交所(00388)走低1.1%；平保(02318)跌0.5%，騰訊(00700)跌0.7%；太古A(00019)為包尾藍籌，半日跌2.4%。

焦點板塊

手機晶片股：晶片商博通(Broadcom)昨晚公布第二季財報收入差過預期，更劈全年收入預測，預警下半年半導體以至手機需求反彈可能性細，觸發本港手機股及晶片股普遍下挫。舜宇(02382)跌1.9%；瑞聲(02018)跌0.9%；通達(00698)跌1.6%；比亞迪電子(00285)跌1.3%；丘鈦(01478)降2.6%。半導體股華虹半導體(01347)挫3.2%；中芯(00981)跌1.1%；連設備商ASM(00522)也降2.7%。

銀行股：東亞銀行(00023)中期溢利大減，股價今早應聲大瀉，半日插7.9%；亦連累滙控(00005)走低0.5%；恒生(00011)跌1.7%；中銀香港(02388)降2.1%；大新銀行(02356)下滑0.4%；但渣打(02888)升0.1%。

石油股：兩艘運油輪周四在伊朗外海的阿曼灣遇襲，隔晚期油升逾2%，三大石油股全線升，中石油(00857)漲1.9%，為升幅最大藍籌；中石化(00386)走高0.4%；中海油(00883)則漲0.8%。

焦點股份

翰森製藥(03692)：今早首掛，高開後節節上升，半日收17.96元，招股價高出兩成六，成交更達16.35億元，為今早第二大成交個股。

中煙(06055)：股價抽高後回順，最高見過9.2元，狂升22%，也為上市後高位，隨後升幅大縮，中午收造7.84元，只揚4%，成交有5.86億元。

太興(06811)：今早也逆市上揚，一度高見3.01元，飆升14%，惟未能力守3元招股價，中午收造2.87元，仍飆8.7%，成交有3.2億元。

僑雄(00381)：與四川龍力礦業訂立諒解備忘錄，或會向對方收購稀土礦石商西昌聚龍礦業股本權益，估計收購代價不會多於5000萬元，刺激股價爆升，最高見過0.048元，大升54.8%，中午數造0.041元，仍炒高32.3%，成交金額524萬元。