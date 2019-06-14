即巿股評 港股直擊

「又話[輪證贏家]今日休息嘅？」係嘅，但趁仲有少少時間，交代返噚日隻恒指熊(63579)先。

噚日喺[下半part]講過，(63579)如果噚日成功day trade嘅話，咁大約一成嘅賺幅就袋袋平安；但如果喺下晝再入/先入嘅話，咁就係入市之後再等多個零鐘就好走人，而噚日下晝2點55分至3點5分呢個位，見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到去中軸至超賣水平中間之後，其實係3點5分時%K線已經火速升穿返條%D線，即係話分鐘圖上見嘅呢一個下行位已經結束，(63579)唔走就真係要過夜。而由嗰一刻開始恒指就準備一鼓作氣向上衝，衝到全日收市只係跌13點，咁你就知道嗰道氣真係唔簡單。

噚日大市的確出現過一支好大嘅陰燭，但由於後來跌幅大幅收窄，日線圖上恒指最終呈「錘頭」，但點都好，講緊個市已經補返6月10日嘅上升裂口，而今日(依家9點51分)恒指開市先跌過百點，不遺好快亦都收窄至不足100點，兼處於10天線(27116點)同20天線(27318點)之間。換條保歷加通道出嚟嘅話，就係上到保歷加通道中軸時，被呢條線頂住。呢個位破唔破？睇下牛熊證街貨圖有無咩啟示。

依家9點54分，恒指現價做緊27173點上方熊證最貼價嘅個位已經落到去27300至27399點，呢度有相當於143張期指；至於下方牛證最貼價就係26800至26899點，呢度有相當於339張期指。見到恒指的確係向上行比較近，只可惜貨量唔多；多貨嘅係要睇下方牛證區，講緊頭兩層雖然得3XX張期指，但落到第三層 就有1238張期指呢。

上方近但少貨，下方近但多貨，呢啲情況唔係第一次遇到，往往呢啲時候都係建議大家做隻塘邊鶴就算，除非你當呢度唔係股市，而係一張買大細嘅賭檯啦。

Happy Friday! ([下半part]堅係休息一天架！)

作者阿珊，從事財經及投資版報道逾10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，專玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo[下半part]：#Gladyshan#